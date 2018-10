Machín: "No hemos entrando en el partido por Ter Stegen"

El técnico del Sevilla, Pablo Machín, se ha mostrado satisfecho por la imagen dada por el equipo pero disgustado por el resultado final, un resultado que según el soriano, ha estado muy determinado por los primeros minutos del encuentro y por varias acciones puntuales.

El buen partido del Sevilla no sirvió para puntuar: "El resultado no se si lo refleja o no, las estadísticas son más igualadas, es mi sensación. Hemos hecho casi tanto como el Barça pero ellos han estado más acertados. Hemos tenido dos acciones detenidas por Ter Stegen que parece más fácil meterlas que otra cosa, pero tienen un gran portero. No hemos entrado de la mejor manera en el partido, en los primeros minutos se nos ha reflejado el partido que iba a ocurrir. Hemos tenido la de Guille (Arana) pero no hemos tenido suerte, después ha llegado el segundo gol. Hemos competido bien jugando fuera de casa y hemos peleado por el liderato. No nos han dejado entrar en el partido por Ter Stegen".

La acción del posible penalti podía haber cambiado el partido: "No se si al final ha sido penalti o ha sido más tirando a penalti que no, el árbitro ha creído que no. El equipo no ha bajado los brazos en ningún momento. En acciones puntuales no hemos estado acertados, muchas de sus ocasiones han sido errores nuestros. El equipo ha demostrado que es ambicioso, ofensivo, pero si te meten cuatro es difícil sacar algo positivo en un campo como este".