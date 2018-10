Rubén Alcaraz llama la atención del Sevilla

El Real Valladolid es uno de los equipos revelación de LaLiga y en su centro del campo está brillando especialmente un futbolista, Rubén Alcaraz (27).

Según informa la prensa vallisoletana y confirma Muchodeporte, el catalán, máximo recuperador del campeonato doméstico, ha llamado la atención de Joaquín Caparrós, quien ya ha preguntado incluso por el futbolista incluso a Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Pucela.

La cláusula de Rubén Alcaraz es de 12 millones de euros y el Valladolid, con el presupuesto más bajo de Primera, estaría dispuesto a hacer caja con un jugador que destaca también en el balón parado.

Curiosamente, Alcaraz jugó en Segunda con el Girona FC de Machín (le hizo dos tantos al Sevilla Atlético), pero éste le invitó la pasada temporada a que saliese cedido. Y se fue a la UD Almería, donde completó una buena temporada, en la que firmó nueve goles.

En una entrevista concedida a As, pese a ello, Rubén Alcaraz deja claro que no guarda rencór a Machín. Todo lo contrario. "No me extraña nada donde está. Me parece un pedazo de entrenador. Domina bien las dos áreas: el grupo y el terreno de juego. Sabe tocar cada tecla en su momento y así lo está demostrando. Nadie le ha regalado nada y lo está haciendo de miedo en el Sevilla. ¿Mi salida? Fue una decisión suya, del club, me habría hecho mucha ilusión quedarme, quería haber participado el año pasado en el Girona, pero creo que a veces las cosas pasan por algo y creo que el año en Almería me hizo crecer mucho como jugador y gracias a ello soy el jugador que soy ahora", explicó.

El Valladolid pagó el pasado verano un millón de euros para hacerse con sus servicios.