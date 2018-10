La "intención" de Ganso es seguir en el Amiens

Tras fracasar de manera estrepitosa en Sevilla durante su primera experiencia en Europa, después de que los de Nervión pagaran diez millones de euros por él al Sao Paulo (aún faltan por abonar seis) y no consiguiera asentarse con ninguno de los entrenadores que ha tenido en el banquillo sevillista, llegando a ser, en el mejor de los casos, un revulsivo al que su innegable calidad no le fue suficiente para adaptarse a un fútbol tan físico como el europeo, el brasileño Paulo Henrique Ganso está contando con una segunda oportunidad en la Ligue 1 francesa, defendiendo la elástica de un Amiens que ha conseguido salir de los puestos de descenso, siendo ese, la permanencia, su principal objetivo.

El reto, evidentemente, es menor al que se le encomendó en su llegada a Europa como sevillista, pero con él, el creativo futbolista brasileño ha vuelto a disfrutar del fútbol, sumando su segunda titularidad consecutiva en el conjunto galo (acumula tres en siete partidos con el Amiens), frente al PSG, con el que el Amiens cayó por 5-0. La derrota, pese a ello, no le amarga el dulce al sevillista, quien milita en Francia en condición de cedido hasta final de temporada. "Lo importante es jugar, estar en el campo. En Sevilla no jugué mucho. Lo importante es jugar y, por supuesto, tratar de llevar al Amiens lo más alto posible", explicaba Ganso en zona mixta tras la derrota de los suyos; una intervención ante la prensa que el internacional brasileño también aprovechó para hablar sobre su futuro, el cual sigue viendo en el país galo. "Estoy aquí en Amiens por una temporada. Lo veremos al final de la campaña. Mi intención es quedarme aquí, pero no podemos predecir el futuro. Veremos qué pasa", apostilla el futbolista, quien entiende que su etapa en Nervión ha finalizado y que, aunque le restarán dos temporadas más cuando finalice su préstamo, difícilmente volverá a enfundarse la elástica sevillista. Por ello, abre la puerta del Amiens, un equipo en el que desea asentarse y renacer como futbolista en Europa, lo que posibilitaría que estos ejercieran la opción de compra de la que disfrutan: siete millones de euros.