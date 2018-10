Calero y su "paso a un equipo importante"

Machín ha dejado claro que habrá que acudir al mercado invernal para reforzar la plantilla y Caparrós ya busca un central, preferiblemente zurdo, y un jugador que complemente el ataque. Para la primera posición, Marchena vigiló 'in situ' ante el Betis a Fernando Calero, al que ya seguían en Nervión años atrás, cuando militaba en la cantera del Málaga.

Como ya apuntó ED, el defensor de 23 años, fijo en el eje de la zaga del Valladolid, es muy del gusto de los técnicos nervionenses, según fuentes próximas al club pucelano. Pero, además del Sevilla, es habitual que en cada partido haya ojeadores de Valencia y Atlético de Madrid siguiendo sus pasos, aunque son Villarreal y Real Sociedad los que van más en serio y estarían dispuestos a pagar su cláusula de 11 millones.

Caparrós, por tanto, ya sabe que la competencia es duda, pero de momento no ha habido contactos con el jugador. Así lo ha reconocido a este diario Felipe Martínez Largo, miembro de la agencia que lo representa, quien no esconde que no son pocos los equipos que han puesto sus ojos en el joven defensor. "Tenemos constancia de que hay muchos clubes siguiéndolo, pero a día de hoy ninguno se ha puesto en contacto de manera directa con nosotros. Ese seguimiento ya es positivo, sinónimo de que se están haciendo las cosas bien", explicó el apoderado del futbolista, quien dejó caer que la renovación planteada por el Valladolid no es ahora mismo una prioridad para ellos: "Tiene dos años más de contrato y estamos en un ´impasse´. Imagino que el Valladolid, de cara a enero, remitiría a su cláusula".

La duda ahora es conocer si el Sevilla se lanzaría en el mercado invernal a por su fichaje para adelantarse al resto de competidores, o si la idea es sacarlo a menor precio el verano próximo, con el riesgo que ello conllevaría. Lo que está claro, por las palabras de su representante, es que Calero se siente atraído por los nombres de los clubes que lo siguen y no hace ascos a dar un salto en su carrera: "¿En verano más barato? Imagino, tampoco podría asegurar nada, pues no hemos hablado al respecto, es muy pronto. El jugador, de dar un paso, sería para hacerlo a un equipo importante como los que están sonando". Y el central ya sabe que el Sevilla es uno de ellos.