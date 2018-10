Franco Vázquez habla de su primer mote, su posición, Machín, la selección...

Franco Vázquez ha concedido una amplia entrevista a la radio del Sevilla en la que ha repasado todos los temas de actualidad del conjunto nervionense. Entre otras cosas, ha hablado de su posición en el campo. Machín lo coloca cerca de Banega, aunque al Mudo le sigue tirando más la media punta. "A mí me gusta más estar cerca del área. Se lo he dicho al entrenador. Me gusta porque tengo más ocasiones de gol. Ahora no tengo tantas. Me siento cómodo donde estoy ahora. Me siento bien, con confianza, que es importante. Eso hace las cosas mejores. Contra el Rayo en la primera fecha jugué un poco más adelante, con otro sistema. Lo importante es dar lo mejor donde te ponga el entrenador. Lo estamos dejando todo. Los resultados ayudan. Si un compañero hace una carrera por otro, después te va a ayudar. Es importante estar juntos pase lo que pase. Es el comienzo, pero podemos dar buenas cosas esta temporada", cuenta Vázquez, quien explica lo que le pide Machín: "Me dijo que hiciera mi juego y luego que vuelva, que vaya a por la segunda jugada, los rebotes, ya que soy el más alto del centro del campo. Siempre fue un técnico claro, que quiere las cosas claras".

El Mudo espera que lo mejor esté aún por llegar: "Ojalá que no sea mi mejor momento. Hay que ser ambicioso y pensar que uno pueda seguir mejorando. He tenido momentos malos y buenos y me ha faltado regularidad. Creo que es lo más importante para un jugador. Tuve momentos buenos la temporada pasada, también el primer año con Jorge... ahora busco regularidad".

El Sevilla perdió en Barcelona, pero la expedición nervionense se queda con lo positivo: "Lo que decíamos de vuelta es que creamos muchas más ocasiones al Barcelona que a otros equipos como al Levante. Llegamos seis veces y marcamos seis goles. Al Barcelona lo metimos en su portería y por una cosa o por otra no nos metimos en el partido. Su portero hizo muy buen partido. Después del 2-0 pensamos que había que atacar. El segundo tiempo fue nuestro. Lo hicimos todo para dar la vuelta al marcador. Es difícil de explicar porque tuvimos muchas ocasiones claras. Estando en el campo se notaba que si hacíamos un gol con 2-0 el 2-2 podría llegar. No llegó porque no estuvimos finos, porque el portero estuvo muy bien. Yo tuve el 2-1. No entiendo cómo no entró esa pelota. Vi al portero en el suelo, la vi votando y pensé 'ya está'. Veo que cabecea André, la saca el portero y se me queda en el área chica... ya hizo varias paradas así. Cubre muy bien el arco, me pasó a mí, a Wissam. A André también le hizo un paradón". Y es que Vázquez tuvo la ocasión más clara. Tanto que pensó que iba a marcar con seguridad. "En esa jugada digo 'ya está, hacemos el 2-1 y estamos ahí'. Nos faltó esa suerte. Después nos hicieron el 3-0. Fue un partido que empezó mal, pero hicimos un buen partido al final. Es frustrante, pero el partido dura 90 minutos. Ocasiones siempre tenemos y las tenemos claras. Tratamos de recomponernos, jugar como lo estábamos haciendo. Es una lástima porque termina el partido y te pones a pensar y dices 'podríamos haber sacado algo'. No hay diferencias entre un equipo y el otro. Cuando un equipo es efectivo y convierte las ocasiones se hace difícil para el otro".

Machín improvisó con Franco Vázquez en el medio por las lesiones de Amadou y Gonalons y la apuesta le está saliendo muy bien: "El trabajo que hacen los delanteros de volver con el doble 5 rival nos ayuda mucho. Nos hace un equipo corto para que no haya tanto espacio entre Éver y yo y Pablo. El fútbol es muchas veces inexplicables. Siempre se dice que uno de músculo, uno de corte y otro de juego. Estamos bien, cómodos".



El Mudo habló de otras cosas:

Su imagen de jugador pasota: "Me ha pasado en otros sitios en los que he estado, desde que soy chico, que me dijeron 'pachorra' como primer mote. Es por mi forma de correr, parece que no estoy, que no tengo ganas, pero es mi forma de jugar, lo llevo adentro, no lo hago aposta. No sé cómo decirlo. Lo tomo como algo natural".

Talento de nacimiento: "El fútbol viene con uno y después le vas agregando cosas. Estoy en una edad madura y se aprenden muchas cosas. Recibir perfilado y esas cosas que de chico no lo haces, pero siempre he jugado de la misma manera".

Ganar un trofeo: "Ojalá podamos levantar un título. La temporada pasada tuvimos una oportunidad o ahora la Supercopa".

Su vida lejos del césped: "Fuera del campo soy muy tranquilo, es difícil que esté enojado. Pero en la cancha me han expulsado varias veces desde chico por insultar al árbitro. Soy calentón. En Italia me han expulsado por llegar tarde y dar una patada".

Los más bromistas del vestuario: "En el vestuario soy tranquilo, callado. Me río de las bromas, aunque no las hago. Hay muy buenos chicos. Siempre está el bromista, que hace esas cosas. Navas habla muchísimo. Nolito hace buenas bromas, Muriel también, Pablo Sarabia, Roque siempre pone música... En los tres años que llevo siempre ha habido un grupo espectacular. Se van unos, vienen otros y el grupo los hace sentir bien".

Salir de Argentina: "Yo sabía que tenía que debutar y hacerlo bien en mi club. Siempre tuve en la mente venir aquí. Mi familia siempre miraba los partidos de la liga española e italiana. A esa edad, cuando empiezas a jugar ya piensas en venirte, por la situación del país y para una mejor vida. En Argentina sólo jugué seis meses en primera, había jugado en Segunda. Tuve suerte de esa promoción con River, que les ganamos por subir a Primera. Nos hicimos todos más conocidos, porque Belgrano no era muy conocido. En el hotel nos despiertan con bombas de humo a las 4 de la mañana. Tuvimos que bajar todos al hall para que estuviéramos bien. Había hinchas de River trabajando en el hotel e hicieron esto para que no descansáramos bien".

El aficionado español y el argentino: "Los hinchas son muy diferentes. Son muy pasionales, pero allá no miden lo que hacen. No se juega con dos hinchadas, sólo con una. Ahora se jugó un clásico de Rosario y fue sin público en campo neutral. Ir a la cancha en Argentina, es algo que hay que hacer porque es muy lindo. Si vas a un River-Boca o eso, mejor no ir. Hay cosas que hacen que no entran en la cabeza. Hay gente que no tiene educación y van a la cancha a sacarse la bronca o van drogados".

Argentina o Italia: "Yo nací en Argentina y siempre miré la selección argentina, en Córdoba he ido varias veces a ver a la selección. Dada una situación estando en Italia, mi madre es italiana, nacida en Italia, con toda su familia. Tengo la llamada de Conte, estaba en buena edad y en buen momento. Hablé con mi familia, consulté con la AFA y me dijeron que no tenía ocasión de ir con Argentina. Fue un orgullo jugar con Italia e ir convocado. Después se fue Conte, cambió de entrenador y no me llamaron más".

No va con Banega a la selección: "Éver que se quede tranquilo. Hace 20 años que va con Argentina..."

Presión en la albiceleste: "Con todos los jugadores que hay muy buenos no se logra hacer buenos partidos o buenos torneos. También es por la situación del país, la gente se desahoga. También hay cuestiones de poder en la AFA. Hay cuestiones fuera del fútbol que los que juegan no pueden estar tranquilos. Todo es a vida o muerte y así es díficil. Hay una nueva generación yendo, buen grupo y creo que material hay. El principal problema es la presión. No se puede explicar... la suerte tampoco estuvo de nuestro lado. Perdieron la final del Mundial, luego Copa América... La bola se va haciendo grande. Ojalá se pueda hacer una buena Copa América en Brasil. Ojalá los nuevos puedan hacer que se saque un peso de encima".

La temporada pasada: "Fue un año muy bueno. Se hizo un torneo espectacular en Liga. En Champions tendríamos que haber llegado más lejos, perdimos con el Leicester errando dos penaltis. En Copa perdimos con el Real Madrid. Fue un año muy bueno. Jorge propuso un fútbol ofensivo y uno estaba a gusto dentro".

Sus entrenadores: "Cada entrenador tuvo sus cosas. Con el Toto no llegamos a entender bien la idea a pesar de que los resultados se daban. El equipo no funcionaba. Luego llegó Montella que siempre fue conocido en Italia por su buen juego, tuvimos buenos partidos, pero llegamos un poco cansados a los partidos importantes y eso se notó. Llegamos a cuartos de Champions, final de Copa del Rey. Estar en cuartos de Champions, eliminando al Manchester... luego en las finales no hemos tenido suerte. Recuerdo la primera Supercopa contra el Madrid, increíble...".

El nuevo sistema: "Nos está dando resultados. Defendiendo bien, estando juntos, tenemos los laterales que siempre están solos porque son difíciles de marcar para el rival. Con esa amplitud se puede jugar más por el medio y luego abrir. Agruparnos, recuperar y salir".

Los motes: "Primero Pachorra y luego Mudo.Tengo dos hermanos grandes. Al grande le decían Mudo y a mí Mudito. Mis dos hermanos juegan al fútbol, pero no profesionalmente. Han tomado la vía de los estudios. El grande juega en el medio y atrás. El otro es delantero. Cuando tengo vacaciones jugamos al fútbol. Mi papá todavía juega y jugamos fútbol sala. Se hacen lindos partidos con amigos y lo pasamos bien".

Le ha costado triunfar allí donde ha ido: "Cada uno tiene su destino. Siempre he trabajado, siempre he sido muy recto, con el apoyo de mi familia, de mi novia. No me di por vencido. Sabía que podía hacer cosas importantes, irme bien de los clubes de los que me he ido. Luego uno siempre confía en sus condiciones. Soy tímido, necesito cariño y que me estén encima".

Su deseo: "Si venía a Europa no quería volver al año o a los dos meses. Cuando me ceden al Rayo tuve la oportunidad de volver a un grande de Argentina y preferí quedarme en España, y eso que iba al Rayo. No quería que me dijeran que me fui a pasear a Europa y volver. Siempre pensé triunfar en Europa. Hablo mucho con mi padre y él siempre me dio esa fuerza. Me dijo, no vuelvas, ve al Rayo".

Sevilla: "Tuve la suerte de jugar en el Palermo con Maresca y siempre me habló muy bien del Sevilla. Cuando surgió la posibilidad de ir me contó varias historias. Cuando llegué lo noté increíble. Me siento como en casa, como si estuviera en Argentina. Mucho más bonito que Palermo, la gente y todo. Siempre tener compañeros argentinos ayuda".