Aleix se 'pica' con la velocidad de Navas: "Yo también llego a ese pico"

Aleix Vidal ha sido el jugador que ha acompañado a Pablo Machín en sala de prensa. El lateral tiene muchas papeletas para entrar en el once ante el Akhisar para dar descanso a Navas o Arana. "Siempre intento entrenarme para jugar. La última palabra no la tengo yo. Todo el mundo sabe que estoy a disposición de ayudar en la posición que sea. Uno lo que quiere es jugar y eso se hace aprovechando las oportunidades que tienes", ha señalado el ex del Barcelona.

El catalán tiene claro que no pueden menospreciar al equipo otomano si no quieren que les dé un susto. "Es un equipo que es inferior en potencial, pero cuando no lo respetas empiezas a ir por debajo de ellos y darles ventaja. Hay que respetarlo", ha subrayado

El jugador espera ir recuperando su nivel con el paso de los partidos: "No estoy al nivel de la 14/15. Hay que ir poco a poco. Para eso necesitas minutos y confianza. Voy a trabajar para llegar al nivel que creo que puedo dar y que la gente espera de mí".

El ex del Barcelona cree que la derrota en el Camp Nou entraba dentro de lo previsto y se queda con la imagen ofrecida: "No es una plaza fácil para nadie. Llevan desde 2016 sin perder en casa. Era un partido complicado, entraba dentro de las opciones lo que pasó. No nos trastoca porque el equipo hizo un buen partido. Siempre que se dé la cara hay que seguir".

Aleix también ha dejado un par de respuestas curiosas. La primera cuando le han preguntado si siente envidia cuando ve la Champions: "No te creas que me da envidia ver al Barcelona en la Champions porque la solía ver por la tele. Tengo la suerte de estar en el Sevilla".

Y la segunda al ser preguntado por la velocidad de Jesús Navas, que alcanza los 34 km/hora: "Yo también llego a ese pico. No sé si le gano, no creo que se sepa nunca porque no haremos una carrera", ha dicho en tono distendido.