¿Sabes cuántos jugadores del Akhisar se han enfrentado ya al Sevilla FC?

Sumido en una profunda crisis, que lo ha condenado al último lugar de la Superliga turca, tras lograr una sola victoria en nueve jornadas, el Akhisar se presentará este jueves en el Sánchez-Pizjuán también como colista del Grupo J de la Europa League. Un rival asequible, a priori, para un Sevilla al que muchos de sus componentes ya han sufrido en sus propias carnes.

En total, hay seis jugadores de la actual plantilla del conjunto otomano que se han visto en alguna ocasión las caras con los nervionenses. Y sólo uno de ellos salió bien parado. Se trata del portugués Miguel Lopes, que militó además en el Betis durante una temporada, la 10/11, aunque esa campaña el eterno rival blanquirrojo militaba en Segunda, por lo que fue en la 15/16, en las filas del Granada, cuando visitó Nervión.

Era la penúltima jornada, y el equipo entrenado por Emery, con la cabeza en las dos finales que le aguardaban, de la Europa League y la Copa del Rey, cayó 1-4 e hizo un favor, de paso, a los nazaríes, que certificaron su permanencia. Mucho peor les fue a otros dos ex del Granada, por donde también pasó de forma fugaz el central camerunés Nounkeu. Así, el mediocentro Abdoul Sissoko, que también actuó en la Segunda española con Hércules y Mallorca, jugó dos partidos ante el Sevilla en la 14/15, y en ambos perdió: 5-1 en el Pizjuán y 1-2 en Los Cármenes en Copa.

Algo mejor suerte deparó al sueco Daniel Larsson en su paso por nuestra Liga, donde defendió la camiseta del Valladolid en la 13/14, firmando un empate ante los nervionenses en Zorrilla (1-1) y una dura derrota en la 'Bombonera' (4-1), escenario que volvió a visitar a la campaña siguiente en el torneo del K.O. con el Granada, saliendo de nuevo goleado por 4-0. Tampoco tiene buenos recuerdos de su rival de este jueves el luso Hélder Barbosa, que en la 13/14 jugó en Nervión y perdió 2-1 defendiendo los colores del Almería, con el que sumó otra nueva derrota en casa ante el conjunto sevillista por 1-3.

Pero no sólo de LaLiga conocen al Sevilla en las filas del modesto Akhisar. También hay un par de jugadores que saben cómo se las gastan los blanquirrojos cuando juegan en Europa, su competición fetiche. El propio Barbosa formaba parte de la plantilla del Braga que eliminó al cuadro hispalense en la previa de la Champions en 2010, aunque no participó en ninguno de los dos partidos. Sí jugó, en cambio, el ucraniano Yevgen Seleznov en la final de la Europa League de 2015, en la que saltó al campo a falta de 12 minutos en lugar de Kalinic, no pudiendo evitar la derrota por 3-2 del Dnipro ante el equipo dirigido por Emery. Como también perdió el holandés Elvis Manu cuando visitó el coliseo sevillista con el Feyenoord en la Fase de Grupos de la 14/15, sucumbiendo por 2-0.

La experiencia, por tanto, la tienen, pero, salvo el ex bético Miguel Lopes, que será a priori hoy quien atienda a los medios en la sala de prensa del Pizjuán, ninguno de ellos tiene un recuerdo positivo. Y, dada la actual situación de su equipo, todos son conscientes de que no será una tarea sencilla cambiar la dinámica.