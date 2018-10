Rakitic sale en defensa de Monchi

La AS Roma no ha comenzado esta temporada como esperaba, tras completar un curso 17/18 excelente, y no son pocas las voces críticas con la labor de Monchi, quien, como acostumbraba a hacer en Nervión, realizó bastantes movimientos en su plantilla en verano.

El Italia se ha especulado esta semana, incluso, con la posibilidad de que el de San Fernando, pese a tener contrato, pueda acabar marchándose al FC Barcelona, sin descartar un posible regreso al Sevilla que se antoja harto complicado a corto plazo.

En La Gazzetta dello Sport le han preguntado a Ivan Rakitic por Monchi y el suizo-croata, quien le conoce muy bien, sólo sabido decir cosas positivas, pese a que le dejó fuera de la Champions: "Quería martarlo... Lo que hizo en la Roma fue extraordianario. Es su mejor compra en no sé cuántos años, con el debido respeto a sus jugadores. Si la Roma ha vuelto a ser fuerte y competitiva, en gran parte es gracias a él".