6-0: El Sevilla se da un festín y recupera gente para la causa

Se cumplió el guion previsto. Había que ganar y se ganó. Y lo hizo el Sevilla con brillantez, por más que enfrente hubiera un limitadísimo rival. El pentacampeón no quiere sorpresas en su torneo y se esforzó por agradar a su gente, regalándole una goleada que siempre viene bien para mantener elevada la ilusión y la autoestima.

Como anunció, Machín refrescó su once, pero tampoco realizó una revolución. Quizás no se fiaba del todo de la piel de cordero del Akhisar. Pero si la teoría dictaba que el colista de la liga turca no debía poner en apuros al Sevilla; en la práctica, la diferencia fue sencillamente abismal. Sin dar opción a la sorpresa, los nervionenses salieron decididos a imponer su superioridad y lo consiguieron desde el minuto uno. Dueño y señor del balón, el cuadro blanquirrojo percibió que en cuanto pisaba el acelerador, el modesto equipo turco hacía aguas. Así, a los tres minutos, Sarabia tiraba un inteligente desmarque y asistía a Promes, cuyo disparo cruzado se marchaba fuera por poco, segundos antes de que el propio holandés robase un balón en banda y habilitase a Navas, cuyo centro raso remató fuera Sarabia.

Mostraba así el ex del Spartak sus tremendas ganas por agradar y convencer al técnico de que merece más minutos. Y volvía a buscar el gol, en el 6´, con un chut que Osmanpasa desviaba con la mano, sin el que colegiado viese penalti.

Pasaba el Sevilla por encima de su rival en estos primeros compases, abriendo la lata Roque Mesa con un zapatazo desde la frontal que se coló por la escuadra. Golazo que la ´Bombonera´ casi no tuvo tiempo de celebrar, pues a renglón seguido, Aleix robaba un balón ante Miguel Lopes y se lanzaba hacia el área como una bala, cometiendo el luso un penalti que Sarabia se encargó de ejecutar.

Todo ello, en diez minutos. Y sin noticias del Akhisar, que superada la mortal salida sevillista, adelantó sus líneas para presionar más arriba y gozó de un par de ocasiones. Primero, al cuarto de hora, Seleznyov se abría hueco entre Carriço y Mercado y cabeceaba fuera; y a renglón seguido, tras un error en la salida nervionense, Regattin se atrevía con un chut lejano que no se marchaba muy lejos.

Los de Machín, con la tranquilidad del marcador, habían levantado el pie y el ritmo decaía, pero a poco que apretaban, volvían a rondar el gol. Y ahí estaba de nuevo Promes para reclamar su protagonismo. No se desesperó, cuando hasta por dos veces apareció un defensor para impedir su remate, y aprovechando un sutil toque en el área del Mudo, que firmó otro partidazo, se sacó una chilena de la chistera que el meta Lukac, horrible, acabó introduciéndose en su portería tras hacerse un lío.

Al descanso, todo más que resuelto. Y para satisfacción de su gente, la segunda mitad no fue de esas que se tiran a la basura y es mejor ahorrarse. Al contrario, los nervionenses se emplearon con intensidad y se gustaron hasta firmar una goleada de escándalo. Los tantos fueron cayendo y Muriel quiso sumarse a la fiesta a la fiesta con un zapatazo lejano que tocó levemente en un defensa y se convirtió en el cuarto. También agarró más confianza Promes, firmando su doblete con un gran movimiento en el área, tras el taconazo del Mudo y el pase de Arana.

Aún hubo un sexto, obra de Mercado, tras otra cantada del meta otomano a la salida de un córner. Y todo ello, con más de 20 minutos aún por delante, en los que Nolito prefirió lucirse a rematar con maldad, sólo ante el portero, y vio esfumarse su posibilidad de marcar. Ahí murió el partido. Ahora sí, el Sevilla ya no quiso hacer más sangre y guardó fuerzas. Triunfo y liderato por la derrota del Krasnodar.

- Ficha técnica:

6 - Sevilla: Vaclik; Jesús Navas (Nolito, m.54), Mercado, Carriço (Amadou, m.59), Sergi Gómez, Aleix Vidal; Sarabia (Arana, m.54), Roque Mesa, Franco Vázquez, Quincy Promes; y Muriel.

0 - Akhisarspor: Lukac; Miguel Lopes, Nounkeu, Caner, Kadir (Hélder Barbosa, m.46); Aykut Çeviker, Sissoko, Josué (Eray Ataseven, m.77); Güray, Seleznyov (Onur Ayik, m.63) y Regattin.

Goles: 1-0, M.07: Roque Mesa. 2-0, M.09: Sarabia, de penalti. 3-0, M.35: Quincy Promes. 4-0, M.50: Muriel. 5-0, M.60: Promes. 6-0, m.67: Mercado.

Árbitro: Kevin Clancy (Escocia). Amonestó al visitante Miguel Lopes (m.9).

Incidencias: Partido de la tercera jornada en el grupo J de la Liga Europa, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante unos treinta mil espectadores.