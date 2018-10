André Silva es el 'pistolero' más efectivo de LaLiga

Las rotaciones le salieron perfectas a Machín ante el modesto Akhisar. Especialmente en ataque, donde le dio la oportunidad a Luis Muriel y Quincy Promes, viendo cómo ambos se reivindicaban con sus goles, dos en el caso del holandés. Así pues, su delantera titular, formada por André Silva y Ben Yedder, se encuentra descansada para afrontar este domingo, a las 20:45 horas en el Sánchez-Pizjuán, un nuevo compromiso liguero.

Ante el Huesca, los nervionenses están obligados a resarcirse de la derrota sufrida en el Camp Nou para mantener su privilegiada posición de Champions y, según los resultados de la jornada, quién sabe si asaltar de nuevo el liderato, pues los culés, líderes con dos puntos más, afrontan el Clásico frente al Madrid. Todo apunta, por tanto, a que Machín recurrirá de nuevo a su artillería pesada, y tanto Silva como Ben Yedder tratarán de mantener la dinámica goleadora que se frenó en la última cita.

Descansado, el portugués buscará aumentar una cuenta anotadora que le ha llevado a celebrar siete dianas en esta Liga, exhibiendo una efectividad espectacular. No en vano, el ex del Milan es el jugador de la competición con mayor porcentaje de acierto de cara a gol, de entre todos aquellos que han rematado al menos en 20 ocasiones. Al internacional luso no le hace falta disparar mucho para ver portería con facilidad. En concreto, en las nueve jornadas de Liga, ha protagonizado 23 remates, 19 de ellos desde el interior del área y cuatro desde fuera, lo que arroja una media de 2,5 chuts por partido y un acierto del 38,89%.

De este modo, André Silva volverá a ser una de las grandes bazas nervionenses ante el conjunto oscenso, al igual que su pareja de baile, un Ben Yedder que también atraviesa un gran momento, como atestigua el hecho de que haber participado en siete goles en sus cinco úitimos partidos de Liga. El franco-tunecino celebró un 'hat-trick' frente al Levante y anotó sendos tantos frente a Real Madrid y Celta, mientras que asistió a un compañero en el Ciudad de Valencia y el Camp Nou, donde dio el pase previo al gol de Muriel.

Con ambos, por tanto, el Sevilla parece tener asegurada una gran fuente de dinamita, aunque Machín ya sabe que Muriel y Promes también reclaman su cuota de protagonismo.