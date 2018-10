Machín no quiere relajación ante el Huesca: "Ya nos pasó con el Getafe"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva nervionense para analizar el choque liguero ante el Huesca, avisando de que en nada se parece al del Akhisar. "El último de LaLiga en España puede ser el mejor de muchas otras ligas. Tenemos el privilegio de competir en la mejor liga del mundo, los equipos españoles son la referencia en competiciones europeas, pero una cosa es Europa, que a nadie se la regalan, pero tampoco le regalan a nadie estar en Primera. Lo ser por experiencia, los equipos recién ascendidos pueden pecar de inexperiencia pero las ganas, el empuje y el sacrificio les hace ser más competitivos de lo previsto, no va a ser un partido fácil", ha explicado.

Para el entrenador sevillista no cabe lugar a la relajación o el exceso de confianza. "Tengo que estar preocupado por todo lo que pueda suceder. Hay partidos en los que no hemos entrado de la mejor forma, como en el Camp Nou, podríamos haber entrado de mejor forma, también ellos tienen mucha calidad y la primera que tuvieron la marcaron. Pero también nos pasó aquí contra el Getafe, tenemos que poner mucho empeño, mis futbolistas están comprometidos y son profesionales, nos puede pasar una mala factura no solo por no estar concentrados sino porque el Huesca tiene futbolistas determinantes", ha incidido Machín.

Preguntado por la posibilidad de alcanzar el liderato, el soriano volvió a centrarse en el rival, que además tendrá todavía la motivación del nuevo técnico, Francisco: "Ya sabéis más o menos lo que contesto siempre. Lo primero es ganar, el tema de la clasificación viene por añadidura, estamos en una buena dinámica, todos esperan a un buen Sevilla, sobre todo en casa, pero no debemos menospreciar a nuestro rival, seguro que nos lo va a poner difícil, tiene la sobremotivación de que es el segundo partido con el nuevo entrenador, ya vislumbraron que hay cosas que cambian con respecto al anterior, esperemos que no sea su partido esta jornada y nosotros podamos seguir en esta línea".

Con respecto al once, las posibles rotaciones y la aparición de Escudero, Machín ha dicho: "El jueves fue un día en el que tenían la oportunidad de demostrar a qué nivel están, y lo que nos dan son garantías de que podemos contar con ellos, y pueden tener su oportunidad para ayudar. Lo normal después del partido del jueves es que el once se parezca más al once de Liga, pero estamos a expensas también del entreno de mañana. Escudero hoy ha hecho entreno con normalidad, también ayer, está a disposición de entrar en la convocatoria, sí que podrá ayudarnos aunque no esté en su mejor forma, está para jugar unos minutos.