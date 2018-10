Machín, sobre los regalos de Promes, el nivel del 'Mudo' y los teloneros de 'El Clásico'

Además de analizar el duelo ante el Huesca, Pablo Machín también ha valorado otras cuestiones, entre ella una que atañe a Quincy Promes y que se ha hecho viral por las redes sociales. El holandés ha estado en boca de muchos por un par de detalles con aficionados sevillistas, a uno regaló un móvil y a otro y sus acompañantes, los invitó a cenar. "A mí lo que quiero que me regale es rendimiento, es más una anécdota. Seguro que lo hizo a modo personal y anónimo pero con las redes ya se sabe... No creo que vaya por ahí invitando a nadie, hay mucha rumorología pero si le ven en un restaurante, que pidan lo normal porque no se vayan a pensar que Promes va a invitar a todo el mundo", bromeó el técnico sevillista.

En cuanto al número de goles (50) que suma ya el Sevilla en estos 19 partidos, Machín valoró: "Es una barbaridad, parece que me hablas de números de Messi o Ronaldo. No sabía que llevábamos tantos partidos y esos goles... Eso dice que el equipo está rindiendo bien, a parte de ser equilibrados aprovechamos el potencial ofensivo. Ojalá podamos seguir en esta dinámica".

Tras la vuelta de Amadou, y a la espera de Gonalons, cómo encajará todas las piezas en el once: "Dependerá de cada semana, de cómo encuentre a los futbolistas y del rival al que nos vayamos a enfrentar. El equipo está asumiendo bien los riesgos que proponemos. Están teniendo muy buena implicación para mantener a los jugadores ofensivos, se lo están ganando y lo normal es mantenerlos hasta que los partidos nos digan que nos estamos equivocando".

Sobre el rendimiento del 'Mudo' Vázquez, Machín habló claro: "El 'Mudo' siempre ha jugado bien, ahora es un futbolista más constante, pero no me conformo, creo que todos pueden mejorar cada día. Sabemos que ahora está a un nivel óptimo, que manteniéndolo sería significativo y beneficioso para el equipo, pero debemos exprimir un poco más a él y al equipo".

Por último, cuestionado sobre si verá el Clásico este domingo, Machín comentó: "Me centraré en mi partido, creo que todos los sevillistas estarán haciendo lo propio, los teloneros de antes que disfruten también, el Clásico será el partido de la joranda en España, pero para nosotros es el del as 20:45 horas".