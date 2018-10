Así evitó el Genk la fuga de Sander Berge

Desde el verano de 2017, Sander Berge figura en la agenda de posibles fichajes del Sevilla. Las exigencias del Genk aquel verano por un futbolista con apenas seis meses de experiencia en Bélgica, una inoportuna lesión y de nuevo la negativa del equipo belga han evitado que haya recalado en Nervión.

El entrenador del Genk, Philipe Clement explicaba recientemente cómo convencieron al internacional noruego para que siguiera al menos una temporada más con ellos. "Que Sander esté aún con nosotros es un reto. Si no hubiésemos empezando tan bien la temporada el probablemente no estaría aquí. Hablamos mucho con él para mantenerlo aquí", confiesa Clement, quien deja claro que la voluntad del futbolista, tal y como manifestó en una entrevista con ESTADIO Deportivo, era la de salir. "Berge fue la historia más difícil de todas. Sander tenía su cabeza preparada para una salida, así como su agente", señala Clement.

Finalmente, el entrenador y el club fueron capaces de convencer al centrocampista y espantar el interés del Sevilla. "Le hemos convencido para que esté un año más, porque si juega una temporada completa él llegará a su nuevo equipo de una manera diferente a si lo hubiera hecho después de una temporada lesionado. Podría haber acabado jugando con el segundo equipo o en el banquillo, cuando lo que necesita es experiencia y convertirse en un jugador mejor táctica, física y técnicamente. Le dejamos hacer cosas que no hacía antes para hacerlo más polivalente, jugar más cerca del otro área, lo que hace que sus estadísticas sean aún mejores. Si haces esas cosas cada día en el entrenamiento, también salen en los partidos", explicó Clement.

Tope 15 millones

El Sevilla evaluó la opción de Berge durante el verano pasado. Cuando Nzonzi comunica que no quiere seguir, el club se mueve para cerrar un sustituto antes de su venta, ya que podían pedirle más dinero. Según ha podido saber ESTADIO, por Berge establece un tope de 15 millones incluyendo variables -tres más que el año anterior-, pero el Genk pide más y, como en los casos de Juanpe o Portu, el Sevilla decide no subir la apuesta y finalmente llega Gonalons como cedido en la operación Nzonzi. El próximo verano podría tener lugar un tercer acercamiento, ya que el Genk no planea venderlo en enero.

Una buena recaudación

El Genk logró retener a todos sus futbolistas importantes, incluido el exbético Pozuelo, y la apuesta le ha salido bien, ya que son líderes del campeonato belga con 30 puntos de 36 posibles. El verano próximo sí que piensan hacer caja y los nombres de Berge, Malinovskyi y Trossard son los que más posibilidades tienen de salir. El Sevilla, mientras tanto, sigue mirando un campeonato que considera interesante y la pasada semana estuvo viendo al Brujas de Vanaken y Nakamba.