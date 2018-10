La Real se hunde sin los goles de Willian

Willian José no está bien físicamente y su equipo lo nota.

La Real Sociedad repitió una triste estadística con su derrota ante el Atlético de Madrid, que le ha ganado los últimos seis partidos jugados en temporadas precedentes en Madrid, y sufrió sin la aportación de un mermado físicamente Willian José, para cumplir casi 200 minutos sin marcar y tener el descenso a cuatro puntos.

La derrota en el Wanda Metropolitano no ha hecho otra cosa que confirmar que la Real este año no funciona bien, lastrada en el primer cuarto de la temporada por bajas de jugadores muy importantes, alguno de ellos como Willian José, que no termina de remontar tras una lesión de fibras que se produjo ante el Eibar.

El máximo goleador de la Real sufrió una dolencia que, en principio, le iba a apartar de los terrenos de juego entre uno y dos meses. Volvió contra el Rayo como suplente, pero jugando en el segundo tiempo 25 días después de su lesión.

Jugó como titular ante el Valencia la siguiente jornada (0-1) y ahí empezaron nuevamente los problemas para el goleador brasileño, que vivió el derbi ante el Athletic desde el banco, sólo estuvo 20 minutos ante el Girona y el domingo no terminó el partido del Metropolitano, signo evidente de que su recuperación no es total. Su equipo necesita sus goles: llevan dos partidos sin marcar y en Anoeta no conoce la victoria esta temporada.