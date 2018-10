Julio Cobos: "Es una lástima que se juegue a doble partido, pero no vamos a regalar nada"

Julio Cobos, técnico del Villanovense, atendió a los medios de comunicación de forma previa al encuentro de ida de dieciseisavos que les enfrentará en la tarde de mañana al Sevilla.

El entrenador lamentó que el formato de la Copa del Rey a estas alturas de la competición sea a doble partido porque, en su opinión, les resta opciones de dar la sorpresa, pues "en un partido puede pasar cualquier cosa", aunque aseguró que afronta con "mucha ilusión y ganas" el choque ante el Sevilla, que considera "un premio al trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo" en la entidad extremeña. "Pasar estas eliminatorias te permite enfrentarte a un equipo como el Sevilla, pero tenemos que tomárnoslo como una fiesta, compitiendo, que no se nos olvide que esto es fútbol. No vamos a regalar nada, pero vamos a disfrutarlo. No todos los días nos podemos enfrentar a un equipo como el Sevilla".

Para el preparador ´villano´, el encuentro ante el Sevilla es un regalo para su plantilla. "Vamos a tratar de que todo el mundo en Copa pueda disfrutar de esto. Los jugadores están bien, todos quieren jugar. Nadie tiene un golpe".

Confía Cobos en que Machín viaje con todas sus primeras espadas al Municipal: "Me han dicho que Kjaer y Mercado no van a estar, pero creo que vamos a ver más primeros espadas aquí con el Sevilla que los que vimos, por ejemplo, con el Barcelona. Salgan los que salgan, son jugadores de muchísimo nivel, están haciendo una gran temporada. El Sevilla ha confeccionado una gran plantilla, con fondo de armario, a la que le están saliendo las cosas". Pese a ello, el técnico se comprometió a "ponerle las cosas difíciles" a los nervionenses. "Nosotros también sabemos jugar al fútbol, sabemos competir y le vamos a poner las cosas lo más difícil posible. Lástima que se juegue a doble partido. Porque habría más igualdad y más sorpresas".