Machín, vigésimo cuarto mejor técnico del mundo y quinto español

El buen trabajo de Pablo Machín en el Girona FC y, desde el pasado verano, en el Sevilla FC no está pasando desapercibido para nadie, como demuestra, por ejemplo, el hecho de que haya estado estudiando sus métodos estos días el segundo técnico del Cortinthians.

En otro país donde se aprecia la labor del preparador soriano es Inglaterra, donde la prestigiosa revista Four Four Two le ha incluido en su ya clásico reportaje sobre los mejores técnicos del momento, en el que también aparece Quique Setién.

El técnico del Betis (42º) y el del Sevilla FC (24º) son dos de los nueve españoles que aparecen entre los 50 mejores del mundo, siendo el primero Pep Guardiola. Machín es, además, el quinto entrenador nacional más destacado.

Lista de los 50 mejores entrenadores del mundo:

1 - Pep Guardiola (Manchester City)

2 - Zinedine Zidane (Libre)

3 - Diego Simeone (Atlético de Madrid)

4 - Massimiliano Allegri (Juventus)

5 - Jürgen Klopp (Liverpool)

6 - Didier Deschamps (Francia)

7 - Mauricio Pochettino (Tottenham)

8 - Maurizio Sarri (Chelsea)

9 - Julian Nagelsmann (Hoffenheim)

10 - Ernesto Valverde (FC Barcelona)

11- Tite (Brasil)

12 - Leonardo Jardim (Libre)

13 - Eusebio Di Francesco (Roma)

14 - Lucien Favre (Borussia Dortmund)

15 - Marcelino (Valencia CF)

16 - Luis Enrique (España)

17 - Janne Anderson (Suecia)

18 - Antonio Conte (Libre)

19 - Philippe Cocu (Libre)

20 - Thomas Tuchel (PSG)

21 - Zlatko Dalic (Croacia)

22 - Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk)

23 - Gian Piero Gasperini (Atalanta)

24 - Pablo Machin (Sevilla FC)

25 - José Mourinho (Manchester United)

26 - Domenico Tedesco (Schalke 04)

27 - José Bordalás (Getafe)

28 - Renato Gaucho (Gremio)

29 - Nico Kovac (Bayern Munich)

30 - Bruno Genesio (Olympique de Lyon)

31 - Unai Emery (Arsenal)

32 - Marcelo Gallardo (River Plate)

33 - Sergio Conceicao (Porto FC)

34 - Rafael Benítez (Newcastle)

35 - Marco Giampaolo (Sampdoria)

36 - Adi Hutter (Eintracht Francfort)

37 - Abdullah Avci (Basaksehir)

38 - Stefano Pioli (Fiorentina)

39 - Luciano Spalletti (Inter)

40 - Gareth Southgate (Inglaterra)

41 - Eddy Howe (Bournemouth)

42 - Quique Setien (Real Betis)

43 - Rudi Garcia (Olympique de Marsella)

44 - Abel Ferreira (Sporting de Braga)

45 - Ariel Holan (Independiente)

46 - Juan Carlos Osorio (Paraguay)

47 - Sean Iyche (Burnley)

48 - Ricardo Gareca (Perù)

49 - Simone Inzaghi (Lazio)

50 - Brendan Rodgers (Celtic)