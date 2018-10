Machín: "Vamos a sacar un once con todas las garantías"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha pasado este mediodía por sala de prensa para analizar el estreno copero de su equipo mañana ante el Villanovense, para el cual ya ha dado la lista de convocados. "Creo que es la mejor lista que podemos hacer dadas las circunstancias, vamos a poder sacar un once con todas las garantías para encarrilar la eliminatoria, también para tener garantías en el banquillo si queremos cambiar algo durante el partido", ha asegurado el soriano.

En cuanto a cómo afronta la Copa del Rey con el Sevilla, el míster nervionense ha comentado: "Me ilusionan todos los partidos, cuando estás en un club como el Sevilla, campeón de Copa, pues me veo en la obligación de tomármela si cabe aún con más interés. Hay que conjugar todo, tenemos tres competiciones en las que queremos llegar lo más lejos posible, también teniendo en cuenta los lesionados, necesitamos dosificar, la convocatoria es la mejor para el equipo".

Sobre la posibilidad de que algún grande caiga a manos de los más modestos, Machín espera que no sean ellos y para ello tiene el que para él fue el primer ejemplo copero. "Para mí, sin lugar a dudas, no tengo otro que no fuera la Copa del Numancia, me tocó de cerca, eliminamos al Sporting y la Real Sociedad y luego nos tocó el Barça. Se lo pusimos francamente difícil, hay un antes y un después desde aquella eliminatoria. ¿El Melilla? Bastante tengo con lo mío, seguro que es una competición atractiva para los más modestos. Ya pasó con el Alcorcón también. Es una competición para crecer, para que otros futbolistas tengan su momento y que equipos de inferior categoría se hagan más peligrosos".

Y como ejemplo, puso los partidos de ayer del Ebro-Valencia y Sant Andreu-Atlético: "Atlético y Valencia lo pasaron mal, si nosotros no estamos al 100% de nuestra capacidad podemos tener algún tipo de sorpresa. Ya hemos rotado en otras competiciones y el equipo ha rendido, hay futbolistas que tienen la obligación de ganar y la oportunidad de demostrar que les puedo poner en cualquier momento, y seguro que mañana me lo van a corroborar".

Mañana será el turno de Juan Soriano en la portería: "Juan es un portero internacional, estuvo a un nivel muy alto en Segunda el año pasado, va creciendo y tiene ganas de hacerlo. Sabe que está en un proceso de formación, mañana seguro que lo hará francamente bien".

Con respecto a Escudero y Gonalons, así ha visto Machín sus posibles incorporaciones a los partidos: "Escudero va más avanzando, Gonalons ya ha entrenado pero los doctores nos indican que debemos ser prudentes, la consolidación ósea requiere un tiempo y no podemos asumir riesgos haciendo jugar precipitadamente, quizás en una semana lo podamos tener. Kjaer tiene una rotura, estará fuera varias semanas a expensas de su evolución. Mercado esperemos que se recupere pronto, es una contractura. Y André tuvo un golpe fuerte, el típico bocadillo, tenemos que ver cómo evoluciona, depende de las horas, esperemos que vaya mejorando y poder contar con él el fin de semana".

La situación del Sevilla en Liga: "Ya llevamos un camino hecho y eso es una ventaja, en cuanto a la presión ya sabéis que el Sevilla es exigente, pero la gente tiene cordura y sabe hasta dónde se puede exigir. Estamos sacando situaciones comprometidas. Esto no quiere decir que no vayamos a tener un momento de malos resultados, entra dentro de lo normal pero siempre elijo empezar bien y hacer caminito y tener un colchón para que cuando llegue ese momento de debilidad no se note tanto".

Ante las lesiones de Kjaer y Mercado, Amadou es una opción para la defensa: "Amadou es un futbolista que se puede adaptar a central. Ahora está recuperado y veremos si contamos con él ahí, es mi idea, porque tenemos ese déficit, parece que las lesiones se nos están cebando en esa posición pero es lógico porque también exigimos mucho a los centrales".

Mena y Javi Vázquez, en la lista de convocados: "Mena ya tiene experiencia en Segunda división, es muy polivalente, entrena mucho con nosotros. Se va a amoldar. Nos da mucha calidad en los entrenamientos. Javi es un jugador más específico, de banda izquierda, se adapta al carril por sus condiciones. Se le achaca que tiene que mejorar en el aspecto defensivo que se puede disimular jugando con tres centrales, está en sus manos, son jugadores de futuro".

Capacidad goleadora del equipo: "Como entrenador me halaga. Sé que tengo buenos futbolistas y que el equipo juega para tener ocasiones de gol. Todos intentamos ponerles las situaciones para que esos jugadores puedan brillar. Las oportunidades las están teniendo y están siendo bastante eficaces tanto Sarabia, como Ben Yedder y André".

Una Liga rara: "Me parece que es una Liga competitiva, eso busco y eso hace grande a una liga. Más que rara, diría que es una Liga bonita al menos durante estas diez jornadas. Esto dice mucho del trabajo de estos equipos como del nivel de LaLiga".