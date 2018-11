Borja Lasso: "Soy exigente y creo que podía haber dado más"

Borja Lasso, que no competía desde las rondas previas de la Europa League, se alegró de volver a sumar minutos, aunque fue "complicado por cómo estaba el terreno de juego". "Hemos intentado darlo todo, pero no hemos conseguido la victoria. Habrá que esperar a la vuelta", resaltó el canterano, quien fue crítico: "He intentado hacer mi fútbol, pero era complicado. Soy exigente y creo que podía haber dado más, pero no era fácil por el terreno de juego".

Sobre el empate en Villanueva, resaltó la igualdad que se está viendo en todas las eliminatorias coperas: "Estamos viendo en casi todos los partidos que no se están decidiendo en la ida, pese a la diferencia de categoría. En su campo se defienden bien; trataremos de ganar en la vuelta y pasar a la siguiente ronda".

Por último, tuvo palabras para el debut de los canteranos Juan Soriano, Pepe Mena y Javi Vázquez: "Es bonito, se lo trabajan y se lo curran. Contento por el nivel que han mostrado".