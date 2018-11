Machín: "Resolveremos la eliminatoria en el Sánchez-Pizjuán"

Machín no ha querido poner el mal estado del césped como excusa.

El técnico sevillista, Pablo Machín, que lamentó el resultado, destacó el mal estado del terreno de juego, el cual considera que marcó el discurrir del partido en el Municipal Villanovense de Villanueva de la Serena.

- ¿Qué conclusiones saca del partido y qué valoración hace del terreno de juego?

- El terreno de juego ha sido determinante, pero es el que hay y las condiciones son las que son. Más allá de no haber podido marcar, el equipo sí ha competido y hemos igualado en intensidad y ganas a nuestro rival. Si llega a haber algún gol, hubiera sido más por un infortunio o resbalón que por una acción brillante. No hemos tenido mucho dominio, pero sí algunos acercamientos; no nos ha dado para más. La eliminatoria la resolveremos en el Sánchez-Pizjuán.

- El aspecto más positivo del partido, quizá, ha sido el debut de los canteranos.

- Sí, sabían que nos tenían que ayudar y lo han hecho bien. Juan (Soriano) demostrando mucha seguridad ahí atrás. En momentos puntuales esa confianza para salir por alto ante los muchos balones que ellos nos colgaban; sobre todo en balones parados, de falta. Mientras que el campo ha estado bien durante los inicios de la primera parte, Javi (Vázquez) ha sido muy incisivo por su banda y demostrando, en parte, lo que puede llegar a ser este jugador. También los primeros minutos de Borja (Lasso) y también la participación de Mena. Hay que seguir adelante.