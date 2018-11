Geis, sin sitio en el Schalke, podría regresar a LaLiga

A sus 25 años, después de un fichaje millonario por el Schalke y una cesión en el Sevilla, Johannes Geis debería ser un futbolista asentado en la elite. Sin embargo, el mediocentro no termina de hacerse hueco en el fútbol de primer nivel y busca un nuevo destino en el que demostrar sus cualidades. Su temporada en Nervión no fue todo lo productiva que pretendía el ex del Mainz. Disputó 1.000 minutos repartidos en 20 choques y, aunque sus actuaciones no fueron malas pese a que jugó poco como pivote, sí que no se ganó seguir en el Sevilla.

Así que regresó al Schalke -que en 2015 pagó 10,5 millones por él- donde no cuenta para nada. No ha entrado en ninguna convocatoria y el único partido que ha disputado ha sido con el segundo equipo. De ahí que ya mire al mercado invernal para encontrar acomodo.

Volver a LaLiga es una de las opciones que contempla, ya que, pese a todo, guarda un buen recuerdo del campeonato y de la vida en España. Cree que su estilo, de buen pie, se adapta bien a LaLiga. Hay equipos que han preguntado por su situación, aunque hasta ahora no ha pasado de ahí. En Alemania tampoco le faltarían equipos.