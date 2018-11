Amadou, solución para la defensa

Los problemas de Machín con la defensa no cesan, pues, cuando parecía que por fin contaba con todos sus pupilos, ha vuelto a perder dos efectivos, lo que le obliga de nuevo a construir una retaguardia de circunstancias. Kjaer volvió a caer lesionado en su reaparición ante el Huesca y Mercado terminó ese mismo partido con molestias, hasta el punto de que difícilmente estará listo para la cita del domingo en Anoeta. De hecho, ayer no se entrenó con el resto del grupo y el técnico casi lo descarta.

Con estas dos ausencias, Machín se ve forzado a recomponer la defensa, para lo que, con toda seguridad, recurrirá otra vez a la reconversión de Amadou, recuperado recientemente de su segunda lesión. La solución natural sería dar entrada a Joris Gnagnon, pero el ex futbolista del Rennes no ha ofrecido garantías hasta el momento y el de Gómara no lo considera preparado para la cita contra la Real Sociedad.

Tampoco hay buenas noticias para la delantera, ya que el portugués André Silva, que sufrió una contusión ante los oscenses por el duro marcaje de Rubén Semedo, no se ejercitó ayer y tiene muy complicado estar el domingo en la que sería su primera ausencia en un partido de Liga como nervionense.