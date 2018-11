Arana: "Hay que sumar siempre y más como visitantes"

Guilherme Arana, lateral zurdo del Sevilla, analizaba el empate del equipo nervionense en Anoeta tras la finalización del partido. "Es un punto importante porque sabíamos que jugar aquí era complicado. Estamos felices porque un punto fuera es bueno para el campeonato. Hay que sumar siempre y más como visitantes. Creo que hicimos un buen partido y si no hemos marcado, al menos tampoco hemos encajado", ha dicho el brasileño.

En cuanto a su actuación personal, el lateral ha comentado: "Me he sentido muy bien en la primera parte. Luego es normal que el equipo de casa se vaya más al ataque, pero di mi máximo. Me sentí bien en el campo".

Por último, Arana puso en valor el punto cosechado ya que no se pudo ganar: "Creo que he hecho buen partido, llegando arriba y centrando, pero no pudo llegar el gol. Tenemos que valorar el punto porque nos pone segundos en la tabla y hay que seguir sumando tanto fuera como en casa".