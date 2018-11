Ben Yedder, baja de última hora por molestias

Ben Yedder no jugará ante la Real Sociedad.

La noticia ha saltado minutos antes del comienzo del encuentro en Anoeta entre la Real Sociedad y el Sevilla cuando en el once inicial de Machín no se encontraba Wissam Ben Yedder.



Los elegidos para el ataque eran Promes y Muriel y el motivo no ha sido que unas molestias en el isquiotibial derecho que han dejado el franco-tunecino en la grada de Anoeta.



A su vuelta a Sevilla, el delantero será sometido a unas pruebas para ver el alcance real de la lesión.