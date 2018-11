Real Sociedad-Sevilla FC: En las botas de Ben Yedder

El Sevilla FC de Pablo Machín aterriza hoy en Anoeta, donde la Real Sociedad no conoce aún la victoria en lo que va de temporada; una estadística que invita tanto al optimismo como preocupa al técnico sevillista, quien entiende que la victoria 'txuri urdin' como local está al caer y que los de Asier Garitano harán todo lo posible porque sea hoy, frente al Sevilla. Los antecedentes, de hecho, son poco halagüeños para los de Nervión, que sólo han ganado en siete de sus 59 desplazamientos a Anoeta; una cita para la que el soriano espera la ayuda de todos los suyos, siendo varias las bajas con las que cuenta en su lucha por mantener el ritmo a la clasificación y continuar, una jornada más, en los puestos altos de la misma.



No podrá contar el preparador sevillista con su once de garantías, el mismo al que el pasado jueves le dio descanso en Copa y que hoy sufría importantes bajas en defensa como la del central danés, lesionado ante el Huesca, y la del argentino, quien está en fase de recuperación y al que Machín prefiere no forzar. Ninguno de los dos se entrenó en la tarde de ayer, durante el entrenamiento previo al desplazamiento a San Sebastién, por lo que se cayeron de la convocatoria. Justo lo mismo que el portugués, quien tampoco trabajó durante la última sesión y al que Pablo Machín no forzará, sabedor de que es su delantero de referencia y de que eso, a la larga, puede suponer un mal mayor que lo tenga apartado de los terrenos de juego más tiempo de lo esperado.

El francés Ibrahim Amadou, que en Villanueva de la Serena ya jugó los noventa minutos tras superar una complicada lesión de codo que se produjo el pasado 20 de septiembre, tiene posibilidades de repetir como central en San Sebastián ante las ausencias de los lesionados y las dudas que transmite el francés Joris Gnagnon. También podría echar un cable en la línea de tres el lateral Sergio Escudero, que el pasado jueves, ante el Villanovense, volvió al verde tras haber superado la lesión que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego algo más de dos meses. En Villanueva de la Serena partió como central zurdo, de ahí que la lógica invite a pensar que el carril izquierdo siga estando en manos del brasileño Guilherme Arana (que va a más), esperando el vallisoletano, con más polivalencia, su oportunidad desde el banquillo.

En la delantera, la baja de André Silva marcará el once de Pablo Machín, quien no podrá repetir su pareja titular arriba, André Silva-Ben Yedder, que entre los dos suman 12 de los 22 goles a favor que atesora el Sevilla F.C. en LaLiga hasta la fecha. La duda, ahora, reside en quién será el elegido por el soriano para acompañar al internacional francés en la punta de lanza, aspirando a ello tanto el holandés Quincy Promes como el colombiano Luis Muriel, futbolistas que tuvieron su oportunidad de convencer a Machín en Copa y que ninguno de ellos supo hacerlo durante un partido en el que ambos estrellaron un balón a la madera y en el que se ofrecieron en un terreno de juego poco propicio para la práctica del fútbol. Irónicamente, ambos atacantes son los dos fichajes más caros de la historia del club, partiendo Promes, quizá, con cierta ventaja con respecto al cafetero desde el partido europeo frente al Akhisar, no contando Muriel con minutos ante el Huesca la pasada jornada (Promes, sí) y no participando en el campeonato doméstico desde la derrota con el Barcelona, en la que el cafetero hizo un gol de bella factura.

Tanto uno como otro, sin embargo, no están viendo portería con facilidad pese a ponerse de cara a gol habitualmente, por lo que toda la responsabilidad goleadora recaerá en Anoeta sobre Wissam Ben Yedder. El ex del Toulouse, sin ir más lejos, se afrentará ante su víctima favorita en LaLiga, habiéndole endosado cuatro goles a los blanquiazules (un 'hat trick' entre ellos); todos ellos en Anoeta. Enfrente, una Real Sociedad que espera poder dedicarle el triunfo al centrocampista Luca Sangalli tras sufrir un ictus leve esta semana que le aleja de los terrenos de juego durante un tiempo indefinido.

La ausencia de Sangalli, la revelación en un inicio de temporada mediocre del equipo de Asier Garitano, será importante, después de que se hubiera hecho un hueco en un equipo que echará en falta también para este partido a Mikel Merino y Joseba Zaldua. La suerte, en Anoeta, está echada.