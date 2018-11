El Sevilla FC busca central y delantero para enero

No por venir de un club menor, Pablo Machín transige con todo lo que le ponen por delante. No en vano, ya pidió algunos refuerzos en verano que no llegaron (Portu, por ejemplo), aprovechando varias ruedas de prensa posteriores, aun estando bien clasificado el equipo, para volver a solicitar fichajes, de cara al mercado de enero.

El técnico soriano es consciente de que a partir de enero la cuesta se empina y que el fondo de armario, entre lesiones y jugadores que no llegan al nivel de los titulares, no dará para competir en las tres competiciones hasta el final, como siempre se pide desde la planta noble.

El foco está puesto principalmente en la defensa y la delantera, ya que el regreso de Maxime Gonalons, en quien Machín tiene muchas esperanzas, servirá para que Banega, Franco Vázquez y Sarabia puedan rotarse para tener algo de descanso.

En en el vestiario, además, sólo quedan dos taquillas libres, por las salidas a última hora de Carlos Fernández y Paulo Henrique Ganso, y la idea es que lleguen un central y un delantero.

Jugando con tres, Machín ya estimaba en verano que le faltaba otro, pero de eso no ha quedado ninguna duda cuando han ido cayendo lesionados (Mercado, Kjaer, Escudero) y tras ver que Joris Gnagnon no ha sido capaz de meterse en la rueda. Es complicado, porque hay poquísimos, pero lo conveniente sería que llegase uno zurdo, existiendo la posibilidad de que llegase Alberto Moreno, como informó ESTADIO el pasado 17 de septiembre, y Escudero se reconvirtiese en central. Según Marca, el asunto podría adelantarse para enero, pagando una cantidad baja al Liverpool, y matando así dos pájaros de un tiro. Se estudia el ofrecimiento.

Respecto al ataque, Caparós instó a Machín a que tratase de sacarle rendimiento a Luis Muriel, quien aún no ha mostrado en Nervión su verdadero potencial, pero los dos últimos partidos, en los que no han estado ni André Silva ni Ben Yedder, han dejado patente que el Sevilla necesita recambios de garantía para ambos y que ni el colombiano ni Promes, un extremo perdido en el particular sistema de Machín, lo son.

Como el resto de mercados invernales, se busca delantero de nivel que esté teniendo poco protagonismo en su equipo para que pueda llegar cedido. El Sporting seguía pendiente de Muriel, pero acaba de quedarse sin entrenador. Pese a que quedan casi dos meses para que abra la nueva ventana de transferencias, en Eduarto Dato van teniendo claro qué necesita el equipo, con altas posibilidades de acabar en puestos de Champions de una liga bastante loca.