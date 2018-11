Vaclik le echa el guante... al español

La portería es una de las líneas en la que el Sevilla más claramente ha mejorado este verano, arribando el internacional checo Tomas Vaclik a Nervión para convertirse en dueño y señor de un puesto bajo palos que el curso pasado se discutieron con luces y sombras Sergio Rico y David Soria.

Y buena prueba del compromiso del ex del Basilea con su nuevo equipo es el interés por aprender español desde el primer día que aterrizó, algo que, entre muchas otras cosas, le ha facilitado su adaptación. Así lo explica el propio Vaclik en el blog personal que escribe en su web, recientemente estrenada: "En realidad estoy aprendiendo desde el primer día que llegué a Sevilla, pues con inglés aquí no es suficiente. En Basilea necesitaba el alemán, pero todo el mundo hablaba inglés". Por eso, ahora ha comenzado a trabajar con un profesor, con el que da "tres horas de clase" en casa. Eso sí, asegura el arquero que el español "es muy difícil" si se compara con el inglés, aunque "no tanto" como el francés, aunque "la gramática es tan complicada como en el checo".

Por ello, indica, lleva una libreta en la que apunta todo lo que escucha y no entiende, así como varias aplicaciones en su smartphone que le hacen las veces de tutorial. Un trabajo lejos del terreno de juego que también ha llevado al verde, que es lo que verdaderamente le ocupa. Por ello, le ha pedido al entrenador de porteros que deje de hablarle en inglés, como hasta ahora, para hacerlo en la lengua de Cervantes. Eso sí, reconoce que intuitivamente todavía le cuesta trabajo responder en castellano, ya que todavía no lo domina, aunque lo entiende cada vez mejor. Y es que algunos de sus trucos son dejarse llevar por el contexto cuando no comprende algunas palabras o, por el contrario, aprenderlas por repetición; especialmente con el lenguaje futbolístico, ya que suele ser siempre lo mismo tanto en los partidos como en los entrenamientos. Por eso, bromea, no tiene ningún problema para entender lo que Machín quiere de él.

A la hora de hablar, eso sí, se le da algo peor, aunque ya va sobrado en los restaurantes a la hora de pedir. Y eso, en Sevilla, siempre es un punto a favor. Vaclik, como demuestra, está dispuesto a echarle el guante al español cuanto antes; por ello, no es de extrañar, ya piensa en su primera entrevista íntegra en español.

700 partidos sin recibir un gol

En Anoeta, el Sevilla de Pablo Machín volvió a dejar la portería a cero por tercera vez en lo que va de temporada. Con éste, los de Nervión no han recibido goles en 700 de sus 2.457 partidos en Primera división. Un valor añadido para el que Tomas Vaclik lucha desde que arribó a Nervión, consiguiéndolo en nueve ocasiones (contando todas las competiciones). Por delante, en Primera, tiene los récords de Buyo (72), Palop (73) y Unzué (74); es decir, un largo recorrido que diría mucho y bien del internacional checo.