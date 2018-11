Castro: "Reforzaremos el equipo si hace falta; es bueno que Machín pida"

Castro dice que la secretaría técnica no deja de analizar el mercado.

Castro dice que la secretaría técnica no deja de analizar el mercado. UESyndication

El Sevilla FC ha aterrizado en Turquía sorbe las 13:00 horas y, nada más bajar del avión, José Castro ha atendido a los medios desplazados.

El presidente del Sevilla FC ha quitado hierro a las bajas de André Silva y Ben Yedder -cuyo concurso ante el Espanyol, ha dicho, es complicado- y ha asegurado que le gusta que Machín pida fichajes. "Si hace falta, como el año pasado, fichajeremos en enero", ha dicho.

- ¿Le preocupa la falta de gol y la ausencia de los delanteros titulares?

- Tenemos la plantilla sufiente para ganar. No sólo aquí, sino también en el resto de partidos en los que los titulares no puedan jugar. Hay que esperar con los lesionados (Ben Yedder y André Silva). Veremos el viernes cómo siguen, pero noticias muy positivas no hay, la verdad. Tenemos que esperar".

- Está la clasificación muy ajustada.

- Ganar es necesario, no fundamental, porque es verdad que el grupo está muy igualado y tenemos que ganar. No hay otra.

- Machín ha pedido refuerzos. ¿Tiene pensado acudir al mercado?

- No hay menos de tres lesionados desde septiembre. No menos de tres titulares... y el equipo está tercero, vivo en Copa, en la Europa League... Y la dirección deportiva siempre trabaja en ello. Es bueno que el entrenador pida. Esa exigencia nos gusta. El entrenador es un ganador, tiene esa actitud de puertas hacia dentro y ahora lo ha hecho de puertas hacia fuera. Si hace falta, reforzaremos el equipo, como el año pasado, cuando fichamos a cuatro. Traeremos lo que podamos traer, pero la exigencia del técnico es buena y coincide con nuestra forma de ser.

- ¿Le ha sorprendido esa exigencia de Machín?

- A mí no me ha sorprendido nada del entrenador, porque ya lo conocíamos. Habla y trabaja con seriedad, y ha sido capaz de dar un vuelco cuando la situación lo requería. Y nos gusta la exigencia, que pida lo máximo posible.

- Falta un central, un delantero...

- No quiero entrar en temas de posiciones, que para eso trabaja en ese asunto. Se está viendo y haremos lo que sea más adecuado.

- ¿Es viable el regreso de Alberto Moreno?

- No tiene sentido que yo hable de ningún jugador porque el tiempo ha demostrado que hay que hablar sólo de jugadores cuando las cosas están hechas, y no digo que se esté haciendo lo de Alberto Moreno.