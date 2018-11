Aleix Vidal: "Sé de mi situación pero no voy a relajarme"

Aleix Vidal destacó la capacidad de sufrimiento del equipo para llevarse tres puntos muy valiosos. "En el fútbol hay que sufrir, ellos son un buen equipo a pesar de su situación, a nadie les regalan jugar en Europa. Cuando te quedas con uno menos es normal que te metas en problemas, hemos sabido sufrir y nos llevamos esos tres puntos que hace que te vayas con más alegría. La primera parte ha sido muy buena pero en la segunda, ellos con el gol se vinieron arriba y luego con la expulsión de Sergi... Aunque seas el Sevilla y seas superior sabes que vas a sufrir con uno menos. Hay que saber sufrir cuando los partidos no van bien, cuando ganas así también sabe muy bien".

"El Krasnodar ha ganado también, así que se podían haber escapado, pero hemos sufrido y aunque no parezca bueno, a veces lo es, ahora toca pensar en el partido de Liga. A pesar de sufrir queríamos los tres puntos, el 'Mudo' ha hecho una gran jugada y Éver la ha metido", ha explicado.

Por último, sobre su situación particular en el Sevilla y la competencia de Navas, el catalán ha dicho: "Al final lo que quiero es jugar, está claro que voy a hacerlo lo mejor posible sea la posición que sea aunque con este sistema el carril diestro es el que me va mejor. Hay que ser realista, sé de mi situación pero no voy a relajarme, siempre he tenido las cosas muy difíciles y cuando trabajas bien y das el máximo siempre te vas con buenas sensaciones".