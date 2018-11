La pasión tiene que ser sevillista

El Sevilla no se puede permitir un tropiezo ante un Akhisar mermado si quiere hacerse fuerte en el liderato.

La pasión turca debe correr hoy a cuenta del Sevilla de Machín. No caben matices. Ni imprevistos en el guion de una película de la que ya hicieron ´spoiler´ en el Sánchez Pizjuán con una goleada histórica. Ahora, dos semanas después, los nervionenses viajan a Turquía con la necesidad de reivindicar su protagonismo en el Grupo J de la Europa League con otro triunfo que le mantenga en el liderato más allá de lo que suceda en el enfrentamiento entre Krasnodar y Standard y le acerque a la deseada clasificación para dieciseisavos.

El 6-0 en la ´Bombonera´ refleja la superioridad blanquirroja pero sin olvidar que dicha solvencia se sustentó en la intensidad con la que los blanquirrojos saltaron al terreno de juego para hacer valer su favoritismo y resolver por la vía rápida. Actitud que también precisa en la tarde de hoy de cara a evitar sustos innecesarios y también un sobreesfuerzo en una cita sobre el papel factible, más aún por las numerosas ausencias del Akhisar, antepenúltimo en su liga y más mermado si cabe que en el primer encuentro. No en vano, Cihat Arslan pierde también a Nonkeu, titular ante el Sevilla por las lesiones de los centrales, y a Yumlu, por lo que sólo dispone de Osmanpasa y se verá obligado a improvisar la zaga, con la posible entrada del lateral Keles en el eje. Esta ausencia se suma a las de Serginho, Hasan Ali y Regattin. Por si fuera poco, el Akhisar se enfrenta a un serio problema en ataque, pues Bokila continúa lesionado y su estrella, Seleznov, no entró finalmente en la lista por molestias, teniendo que reconvertir a algún futbolista para jugar en punta.

Estas circunstancias allanan el camino de los sevillistas, que, no obstante, también se presentan con ausencias importantes más allá de las rotaciones que vaya a introducir. De hecho, como ya ocurrió en Anoeta, el Sevilla ha viajado sin los delanteros Ben Yedder y André Silva, ambos pendientes de evolución de sus molestias, por lo que nuevamente la responsabilidad anotadora recaerá en Quincy Promes y Luis Muriel, acertados en el encuentro contra el Akhisar en Nervión. Tampoco se han desplazado el lesionado Kjaer y Mercado, que, aunque ya se entrena con normalidad, se ha quedado en la capital hispalense por precaución de cara al choque del domingo contra el Espanyol. En este sentido, el once no diferirá en demasía del desplegado contra la Real Sociedad, si bien se esperan algunos cambios, como la probable entrada en los carriles de Aleix Vidal por Navas y de Escudero por Arana. También podría haberlos en la medular para otorgar minutos a Roque Mesa, lo que supondría un descanso para Banega o para el ´Mudo´, mientras que todo apunta a que Sarabia continuará en la alineación. En la vanguardia, el holandés y el colombiano gozarán de la tercera oportunidad consecutiva para demostrar que no se acaba el mundo sin los delantero titulares. Su acierto ayudaría a que el Sevilla regalara otro ´baño´ turco.