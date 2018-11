El refugio de un nómada

Fundado en 1970 por la fusión de tres equipos, el Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, como reza el nombre completo del rival sevillista, no alcanzó la Süper Lig hasta el año 2013. Un salto que le obligó a dejar su ciudad para jugar sus partidos como local en la vecina Manisa, capital de la provincia.

El problema era que el antiguo Estadio Akhisar Sehir, con capacidad para sólo 5.000 espectadores, no reunía las condiciones necesarias para albergar citas de la máxima categoría del fútbol turco. Por ello, en marzo de 2014 se comenzó la construcción de un nuevo y moderno recinto que hoy alberga 12.139 asientos y está totalmente cubierto, el cual no fue inaugurado hasta el pasado 28 de enero, por lo que aún no ha cumplido su primer año de existencia.

De este modo, el coqueto Toto Spor de Akhisar o Akhisar Stadyumu, como se le denomina en competición europea, vivirá esta noche uno de los encuentros más importantes de su corta historia, con la visita de todo un pentacampeón de Europa. Se espera, pues, un lleno absoluto pese al mal momento del equipo otomano.