Una peña para el Sevilla Femenino

la misma pasión", así da comienzo el tweet que colgó hace apenas unos días la periodista María Vázquez para hablar sobre una nueva iniciativa: la creación de la primera peña dedicada al Sevilla FC Femenino. Conocida por lanzar el proyecto de un álbum de cromos para la Primera división femenina, ahora tiene otro objetivo orientado al mismo propósito: visibilizar la figura de la mujer en el mundo del fútbol, una realidad que está cogiendo cada vez más fuerza. "El fútbol masculino arrastra mucho más que el femenino. Ellas van cada vez teniendo y cogiendo más carrera, más visibilidad. Esto es justamente lo que nosotros queremos potenciar. Que se las conozca y reconozca, que se le de esa visibilidad", explica, aunque "evidentemente" apoya al Sevilla en todas sus categorías. Lo que se quiere es, en definitiva "apoyar al fútbol femenino y que poquito a poco vayan llenando cada vez más sus estadios".



Es el mismo escudo, es la misma pasión, merecen sentir que tienen un apoyo vayan donde vayan. Hacemos un llamamiento a apoyar a las mujeres de nuestro club, su entrega lo merece. Y por eso estamos trabajando para crear la primer peña del @SevillaFC_Fem . Quién se une a nosotros? pic.twitter.com/kSKC4bWL55 — María Vázquez (@MariquillaVC) 6 de noviembre de 2018





"Es el mismo escudo, es", así da comienzo el tweet que colgó hace apenas unos días la periodistapara hablar sobre una nueva iniciativa:Sevilla FC. Conocida por lanzar el proyecto de un álbum de cromos paraahora tiene otro objetivo orientado al mismo propósito: visibilizar la figura de, una realidad que está cogiendo cada vez más fuerza. "El fútbol masculino arrastra mucho más que el femenino. Ellas van cada vez teniendo y cogiendo más carrera, más visibilidad. Esto es justamente lo que nosotros queremos potenciar. Que se las conozca y reconozca,", explica, aunque "evidentemente" apoya al Sevilla en todas sus categorías. Lo que se quiere es, en definitiva "apoyar al fútbol femenino y que poquito a poco vayan llenando cada vez más sus estadios".

Ella, su marido y sus tres hijas siguen fielmente cada jornada de la Liga Iberdrola y, pese a ser de Badajoz, los dos clubes que más simpatía tienen para esta familia pacense son el Barcelona y el Sevilla FC. Como dice María, y puede observarse muchos de los fines de semana que hay Liga Iberdrola en la ciudad deportiva sevillista: "Somos de Badajoz, pero solemos bajar a Sevilla a verlas jugar varias veces al año. Vamos a animarlas cada vez que podemos".





Ya se está gestando

El proyecto venía rondando la mente de María tiempo atrás, además "iban surgiendo algunas peñas de otros equipos de fútbol femenino" y sentía que "algún día" se tenían que animar para lanzar la primera peña dedicada a las jugadoras del Sevilla FC. Para María, "saber que tienen detrás una afición, una peña, psicológicamente ayuda al equipo; la afición ya la tienen, pero ahora van a tener una peña que va detras de ellas". Aún es demasiado pronto, como reconoce la principal ideóloga del proyecto, pero ya se está gestando y lo más seguro es que termine por ver la luz gracias, en parte, a las facilidades para comunicar que pueden ofrecer las redes sociales. Mediante ellas contactó con Manu de los Santos (uno de los jefes de prensa del Sevilla Femenino), su enlace en el Sevilla. "El otro día escribí y propuse que hiciéramos una peña para el Sevilla Femenino", explica María, así les surgió hace unos días lanzar este proyecto.

El nombre ya lo tienen, pero no se hará público hasta más adelante. María es consciente de que el proceso es bastante lento, pueden pasar meses desde que se inscribe una peña hasta que se hace oficial. "El propósito lo tenemos seguro, de querer hacerlo y de que lo vamos a hacer", asegura. De momento, ya se están llevando a cabo las gestiones para el registro de esta peña: "Estamos ya teniendo contactos con la Asociación de Peñas Sevillistas", dice María. Está teniendo este proyecto una buena acogida, incluso hay "alguna peña que está echando una mano en el tema de los papeleos". Desde las otras peñas de equipos femeninos que ya hay instauradas (Levante, Málaga o Atlético de Madrid), están recibiendo ánimos, en el fútbol femenino "no hay tanto pique como en el masculino, porque al fin y al cabo lo que se busca es potenciarlas a ellas", explica.





Una buena acogida

En el momento en el que escribió el tweet, comenzó a interesarse más gente "de la que se esperaba inicialmente" y lo que se espera es que cada vez se vayan animando más. La propia Amparo Gutiérrez, directora deportiva del Sevilla FC Femenino, mostró su postura claramente a favor de esta iniciativa al dejar un comentario en el tweet que anunciaba la iniciativa con mensaje simple: "Eres muy grande María. Un abrazo". También el Twitter oficial de la sección femenina del Sevilla dedicó una respuesta grata. En principio, funcionarán "como peña extraoficial".





Eres muy grande Maria. Un abrazo — Amparo Gutiérrez (@AmparoTosiriana) 6 de noviembre de 2018







Llegar al máximo número

Pese a que tanto ella como su familia viven en Badajoz (Extremadura), seguramente no sea allí donde se aloje la peña. Lo cierto es que se están apuntando personas que viven en diferentes puntos de España, "hay un chico que es del País Vasco". Lo que interesa es "que se abra a cuanta más gente, mejor". Aún no hay sede social física, pero se está "barajando hacer el registro en Sevilla", ya que la mayor parte de las personas interesadas son de Andalucía. "En un momento dado en el que haya que mover alguna cosa, son ellos los que van a estar semana tras semana en los partidos" y ya están preparando una pancarta para que "estén ahí más presentes".



Hay muchas formas de apoyar esta iniciativa, lo principal para María Vazquez es "yendo a verlas". Este año, como bien comenta, "no hay excusas" puesto que todos los partidos disputados en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios han sido gratuitos, incluso aquellos que se han jugado en el campo principal, antes de las obras. "Cualquier idea es bien recibida", anima. También se están haciendo números en busca de unas cuotas asequibles para cualquier persona que quiera participar en el proyecto, se busca "que la cuota sea lo más baja posible".





El álbum, cada vez más cerca

Esta iniciativa no supone un olvido al primer proyecto de María Vázquez: "Con los cromos seguimos trabajando", asegura. Comenta que "hay mucha hambre de fútbol femenino", que la gente quiere un producto, tener algo físico. Estas acciones, ideadas para dar "a conocer el fútbol femenino a los más pequeños", al final está llegando a personas de todas las edades. Recientemente Iñigo Beredicto, Maria Ángeles López y María Vázquez conformaron una web en la que se pueden bajar 16 cromos, uno por cada equipo de la Liga Iberdrola y ya van cerca de 700 personas que se han querido hacer con ellos. Por el momento están en contacto con la Federación, LaLiga, los clubes y las propias jugadoras, quienes les están ofreciendo "mucho apoyo". Lo único que hay que solucionar para que esto no caiga en saco roto es "el tema de los derechos de imagen". Se está tratando de resolver y no se dejará de hacer presión "para que no quede en el olvido y que no dejen pasar más tiempo de la cuenta".