El renacer de Kolo: "He dejado de flagelarme"

Timothée Kolodziejczak ha optado por volver a Francia para recuperar su fútbol. Después de dos malas experiencias en Monchengladbach y en el Tigres mexicano, tras abandonar el Sevilla, el central milita esta temporada en el Saint-Étienne en calidad de cedido y allí ha comenzado como titular y a buen nivel. "Tal vez dejé de flagelarme", responde en una entrevista en France Football cuando le preguntan por la razón por la que está ahora a buen nivel. "Tal vez me detuve inconscientemente en un momento en que podía decirme que iba a ser fácil. Tuve algunos malos momentos. Esta temporada, quería volver a Francia para reencontrarme y ver que todavía estoy aquí. Estoy muy feliz en Sainté. ¡Hemos encontrado a Kolo!", añade el ex nervionense.

El galo reconoce que cuando se fue al Borussia de Monchengladbach se "dejó ir" cuando vio que no contaba para el entrenador. "El entrenador (Dieter Hecking) mo confiaba en mí y tampoco le di todo para que cambiara de opinión. También era muy, muy complicado en términos de lenguaje, aunque intenté aprenderlo. Fue muy difícil. Durante los entrenamientos había tantas instrucciones que a veces me perdía. No era obvio. Y cuando no juegas, es difícil. Una experiencia difícil. También fue delicado en términos de temperatura: llegué en enero de 20 grados en Sevilla a una ciudad a -10 y con veinte centímetros de nieve. Muchas cosas pequeñas como esas. Sufrí un poco mentalmente. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría de manera diferente", reconoce el zaguero, que se fue a México, donde tampoco encajó en el equipo, aunque sí en el país. "Podría haberme quedado y el Niza también me quiso de vuelta, pero no fue más allá. Tuve esta oportunidad. Quería ver algo más. Llegué sin estar físicamente listo. Jugué un partido en el que dos errores míos costaron dos goles. Regresaba de dos meses de lesiones... Después el entrenador ya nunca me integró en el proyecto del club. Fue complicado, pero me enganché. Al final, humanamente, esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. ¡Un gran golpe!", asegura.

A Kolo le encantó la experiencia en México: "Fue muy fuerte. El país me recibió con los brazos abiertos. Cumplí en la vida. El fútbol es diferente. La forma de ver las cosas es diferente. La vida es diferente. En Francia, somos un poco más fríos... La mentalidad es otra cosa, mucho más abierta. Me encuentro mejor en este tipo de país. Estaba muy bien. Me apegué a la gente que conocí allí. Era como si nos conociéramos desde hace diez años, siempre estaba con DD (Gignac) . El ambiente, la gente, estaba bien, era libre". Eso sí, con su entrenador no le fue tan bien. "Ricardo Ferretti no podría entrenar en Europa. Tiene métodos que no se usan ya. Hoy, en Europa, es impensable entrenarnos como lo hicimos en México. Él es conocido y famoso allí. Nunca supe eso. Respeto mucho a este caballero, pero no me veo jugando para él otra vez, es imposible. Tuve un año difícil", asegura un Kolo que no duda en afirmar que podría vivir en México después de retirarse. "No sería una gran sorpresa. Volveré para las próximas vacaciones. Es cierto que fue muy difícil salir. Regresé a Francia por el fútbol", subraya.

En el Saint-Étienne se ha reencontrado con su mejor versión. Es titular y ha jugado casi todo. Su equipo tiene una opción de compra, aunque no piensa en eso. "Este es un año crucial para mí porque sé que hace un año y medio que no he jugado demasiado... En el fútbol, ??las cosas van rápido, los jóvenes están presionando. Quiero demostrar lo que valgo. Tengo un historial, jugué en buenos equipos, jugué partidos importantes. No estoy en la calle. Lo estoy demostrando de nuevo. Pero necesito regularidad para que vuelvan a hablar de mí", concluye.