Machín, sobre el Espanyol, el estado de Ben Yedder y Silva, Nolito...

Pablo Machín ha pasado por sala de prensa en la previa del partido contra el Espanyol. El técnico reconocía que resulta sorprendente ver a los pericos y a los nervionenses peleando por la segunda plaza del campeonato después de lo que ha transcurrido ya de Liga. "Poca gente podría pensar que dos equipos como el Sevilla y el Espanyol pelearían por la segunda plaza a estas alturas. Quizá es más llamativo el caso del Espanyol después de una temporada que no fue todo lo bueno que sus aficionados querrían. Suele pasar que los equipos que tienen capacidad, cuando no hacen una campaña buena pueden tener buenas temporadas al año siguiente, más que nada porque no quieres repetir malas sensaciones. Nos jugamos el segundo puesto y tenemos que demostrar que en casa podemos ganar a cualquiera, incluido el Espanyol por muy buen momento que atraviese", ha comentado.

Para Machín, el Espanyol representa una amenaza seria por el rendimiento que está ofreciendo este curso. "Cada partido me parece muy difícil. Analizas a los futbolistas, los entrenadores también analizan muy bien los partidos. Nosotros obligamos a los entrenadores a cambiar cosas, somos un equipo motivante por la forma de jugar que tenemos, que es un poco peculiar. La clasificación dice que tienen muy buenos resultados. En casa casi inmaculados y fuera no tanto, pero seguro que lo pondrán difícil", ha subrayado.

Le han preguntado al técnico por la ausencia de sevillistas en la lista de la selección. "Tengo muy claro que si fuera por mí llevaría a más de uno, por rendimiento y porque tienen capacidad contrastada. Pero igual que a mí no me gusta que nadie me diga lo que tiene que hacer, tampoco le voy a decir al seleccionador a quién tiene que llevar. Están rindiendo muy bien, por números, por actuaciones... a partir de ahí, España tiene muy buenos jugadores", comentaba un Machín, que también ha repasado el estado físico de algunos tocados: "Gonalons no viajó a Turquía porque tenía un proceso febril. Consideramos que era mejor que no viajara, más que nada para no contagiar a nadie. Ha seguido llevando su proceso y sí podremos contar con él en LaLiga. Hoy Ben Yedder y André Silva han estado con el grupo en un entrenamiento que no es especialmente exigente. Mañana decidiremos quién entra en la convocatoria".

El técnico también ha hablado sobre la situación de Nolito: "Procuro no regalar nada. Si Nolito tuvo su oportunidad es porque se está entrenando bien. Perdono los errores, pero no la falta de actitud. Nolito tiene ganas de revertir una situación que le está siendo esquiva con el gol y con el acierto. Ha tenido y puede tener un nivel superior al que está mostrando, pero la única forma de hacerlo es trabajando. Tiene empeño y hay que reconocérselo. Que siga trabajando así para que nos ayude".