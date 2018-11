Vázquez: "No hay que mirar la clasificación"

Todos los jugadores del Sevilla destacaron al término del encuentro la importancia de la victoria de hoy debido al gran rival que tenían en frente, uno de ellos ha sido el 'Mudo' Vázquez. El argentino ha querido restar importancia al hecho de que el Sevilla esté segundo clasificado en este momento. El jugador, además, ha destacado su alegría por la ovación que ha recibido del Pizjuán al ser sustituido.

El Sevilla generó muchas ocasiones: "Hicimos un buen partido a pesar de ir perdiendo, creo que hemos tenido las ocasiones más claras en el primer tiempo. Hemos llegado mucho y ellos han llegado una vez y fue gol, aunque sí es verdad que tuvieron el control del partido. En el segundo tiempo pudimos meter gol gracias al córner y después Wissam pudo convertir".

Lo importante es el resultado: "Siempre hay cosas para mejorar pero bueno, es un resultado importante después de haber empatado el último y bueno, ahora tenemos otro partido difícil".

No hay que pensar en la clasificación: "No hay que mirar la clasificación, faltan muchas jornadas. No hay tanta diferencia entre los equipos y bueno, tenemos que pensar en el próximo partido de local. Es importante ganar los partidos y al final de la temporada veremos dónde tenemos que estar".

El 'Mudo' salió ovacionado del Pizjuán: "Estoy en un momento muy bueno, es cierto que estoy cansado después de haber jugado muchos minutos pero bueno. Siempre intento dar lo mejor y que la gente te lo reconozca pues es lindo".