La charla de Machín tras la victoria sobre el Espanyol

El Sevilla se va al parón con buena nota. La remontada sobre el Espanyol deja a los nervionenses en la segunda posición de LaLiga, de ahí que el ambiente en el vestuario tras la victoria fuera de euforia. Jugadores, cuerpo técnico y personas de la dirección como Joaquín Caparrós celebraron juntos los tres puntos y el técnico, Pablo Machín, no dejó pasar la ocasión para felicitar a los suyos.

"Jugando así puede pasar cualquier cosa, pero igual que me siento orgulloso por haber ganado me sentiría igual de orgulloso si hubiéramos empatado", señaló el ex del Girona. "Nos vamos de pseudovacaciones con los deberes hechos", apostilló.

El preparador agradeció la entrega de sus hombres: ""Hay que saber ganar con corazón y sobre todo con cabeza", agregó.