¿La Liga? Para Machín "no hay nada imposible"

Pablo Machín aboga por tener los pies en el suelo y seguir trabajando, pero, llegados al parón de noviembre como segundo clasificado, no descarta la posibilidad de ganar la Liga. Así lo ha reflejado en su intervenvión en la tertulia de La Jugada de Canal Sur Radio. aboga por tener los pies en el suelo y seguir trabajando, pero, llegados al parón de noviembre como segundo clasificado,Así lo ha reflejado en su intervenvión en la tertulia de La Jugada de Canal Sur Radio. El Sevilla FC afronta un nuevo parón con buenos números, duerme segundo en la clasificación liguera, a tan solo un punto del líder, el FC Barcelona. Se trata de un un claro indicador de que en la lucha por el liderato el conjunto nervionense tiene muchas papeletas, si bien el técnico soriano prefiere restarle importancia y no perder la perspectiva. Así lo dijo en el programa radiofónico: "Tenemos que tener los pies en el suelo y hay que continuar trabajando". Eso sí, "es momento de disfrutar" y "de que lo haga la afición", pero "el trabajo es lo que dará la posibilidad de triunfar". En este parón y como segundo clasificado Pablo Machín dormirá "parecido a como dormía de primero".

La temporada que está encadenando el ex del Girona está siendo muy buena para los sevillistas. Pese a que aún hay diversas facetas a corregir y mucho que trabajar, el "sueño" del míster nervionense "es ir conquistando el Sevilla con trabajo, con normalidad...", y la afición lo agradece. "Pongo siempre todo lo que tengo para que los sevillistas estén contentos", aseguró.



Apeló a la cautela porque "a veces la euforia es excesiva, aunque también hay críticas que no son consecuentes con la realidad". Para Machín, "la pasión" es algo que tiene que estar presente "para lo bueno y para lo malo". Sobre la posibilidad de hacerse con el título liguero y hacer historia en el Sevilla comentó: "Hoy los datos y la evidencia dicen que estamos muy cerca, somos segundos por méritos propios, no por deméritos de otros. El buen hacer de otros equipos ha privado a los grandes de tener más puntos. Por poder, no hay nada imposible. Es una obviedad que todos los años que se ha jugado LaLiga, a lo largo de toda su historia, los equipos que más trofeos tienen son el Madrid y el Barça, con algún 'infiltrado' que de vez en cuando ha habido. Es difícil competirles a estos equipos porque tienen muchas más posibilidades que el resto".



Que se pueda hablar de todo este momento por el que está pasando el equipo nervionense es algo que "halaga" al técnico sevillista, quien asegura que el equipo pelea "para que la afición esté contenta". Dijo, además, que el Sevilla FC pelea "con unas armas que no son las mismas que tienen los grantes, pero no va a quedar por ganas", sino que van "a pelear". No se van a llenar, eso sí, "de una excesiva responsabilidad" porque no les corresponde.



Pese a todo, Pablo Machín finalizó su intervención alegando que "temor" no le tiene a "nada", pero que "es bueno ir haciendo colchón de puntos". Aseguró que "la responsabilidad y la presión aumenta cuando se empieza bien la temporada" y que "quizás es mejor ir de tapado para determinados objetivos". Sin embargo, no vaciló al asegurar que "es bueno empezar de la mejor manera posible" y mantiene su idea de "exprimir esto hasta donde dure".