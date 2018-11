Machín y su posible renovación: "Estaría encantado"

Con los fichajes ha tenido más dudas, pero Joaquín Caparrós no titubeó a la hora de contratar al entrenador de su primer proyecto a frente de la dirección deportiva del Sevilla FC. Si bien elegir a Pablo Machín, quien llegaba de un club bastante más humilde, como es el Girona FC, tenía sus riesgos, se puede decir a estas alturas de la temporada (queda un mundo) que el utrerano acertó de pleno en su decisión.

Por ello, al técnico soriano ya se le ha preguntado por la posibilidad de renovar (firmó dos años). Lo han hecho en Canal Sur Radio: "Eso nos gustaría a todos, porque es un halago y un reconocimiento a lo que estás haciendo. El club ya me demostró su confianza al ficharme y trato de corresponderle con mi trabajo. Si luego me lo quieren corroborar así (con una renovación), estaré encantado".

"Vivo el día a día", ha añadido, quitando hierro al asunto y dejando claro que no le quita tiempo. "Pienso en cumplir los objetivos, en dar lo mejor de mí en cada entrenamiento. Siempre es buena señal echar raíces. He entrenado antes a dos clubes en mi carrera. Me considero entrenador de club. Siempre lo quiero hacer bien. Soy un privilegiado y el Sevilla es uno de los mejores clubes que hay, sin duda", ha añadido el soriano.

Machín, dice, no va despegar los pies del suelo: "Me considero una persona bastante cabal, que me marco objetivos accesibles. Nunca he tenido unas pretensiones excesivas, aunque sí he sido siempre ambicioso a corto plazo. Estoy en el Sevilla, uno de los mejores clubes que existen. No me marco objetivos ahora, como entrenar algún día en la Premier... Estoy a gusto aquí y pienso que donde más puedo rendir es en LaLiga española".

El 'flechazo' con Caparrós

Respecto a su llegada, reconoció que nunca pensó que un club pasese su "cláusula" (un millón de euros). "Lo que me demostró el Sevilla es que quería que yo fuera su entrenador y le doy mucho valor a eso. En quince minutos me comprometí con Caparrós a que sería su entrenador. Hubo una primera conversación telefónica. Él tenía muy claro que yo iba a ser el entrenador y que iba a triunfar en el Sevilla. Se empeñó mucho en explicarme dónde venía y las exigencias que iba a tener aquí", recordó.

Y es que para Machín era "un reto" llegar a un club "de tanta exigencia". "Nunca había entrenado a un equipo que jugara tres veces por semana. Me he encontrado a futbolistas muy receptivos, muy inteligentes. Los tenía que convencer, hacerles ver que lo que les propones es lo mejor para que ellos y para que el equipo consigan buenos resultados. Más importante que el sistema del entrenador son los futbolistas. Estoy muy agradecido por la predisposición y la entrega de estos jugadores. Trato de inculcarles que siempre estén al cien por cien. Tengo la suerte de tener jugadores mundialistas y que han vivido numerosas experiencias europeas. Tratamos de dar información a los futbolistas de con quién nos vamos a enfrentar. Que su preparación sea la mejor. Los futbolistas son los grandes protagonistas", terminó un Machín que se ha ganado al vestuario.