Marchena ve "buena sintonía con Sarabia" para su renovación

Machín no para de pedir refuerzos. No ya dos (central y delantero), sino hasta tres. Pero como avanzó ED en el día de ayer, en la dirección deportiva que comanda Caparrós no lo ven tan claro, pues cree que el equipo funciona y recelan ante la posibilidad de que la llegada de nuevos jugadores pueda afectar negativamente a la unida del grupo.



"El Sevilla siempre quiere mejorar. ¿Fichajes? Hay que tener mucha prudencia, los jugadores que tenemos, la plantilla tan competitiva que hay... El nivel es muy alto. Queremos seguir en lo más alto, pero hay que tener sangre fría y mucho trabajo", señaló ayer al respecto Carlos Marchena, adjunto del utrerano, en Radio Marca, donde se refirió también a otro de los asuntos candentes de la actualidad sevillista: la negociación para renovar a Sarabia: "Ha demostrado la vinculación que tiene con el club y viceversa. Hay muy buena sintonía y soy optimista. Esperemos que ambos disfrutemos el uno del otro. Es un pura raza. Un jugador español con un carácter definido. Yo creo que próximamente debe estar defendiendo los colores de la selección española. Está en el nivel. Más pronto que tarde debe estar ahí. Es un jugador muy completo".



Por otro lado, el de Las Cabezas se refirió a nombres propios como el de Ben Yedder: " Machín está ahora encantado. Ha visto los goles que le da, el trabajo que le da€ Nunca habló mal de Ben Yedder, solo ha querido verle y trabajar con él, es lo normal cuando llega un entrenador nuevo".