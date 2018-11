Vaclik: "¿Yo una estrella del Sevilla? Están Navas, Banega, Sarabia o André Silva"

El checo Tomas Vaclik será el primer internacional sevillista en entrar en acción. Lo hará hoy, en un amistoso ante Polonia que se toma como "una prueba muy importante", aunque el meta también tiene tiempo para hablar de su día a día a día en Nervión.

"Todo jugador necesita tiempo para conocer su nuevo entorno. En mi caso, me ayudó que llegué cuando los porteros se iban. De inmediato, comencé a jugar partidos importantes. Vinieron buenos resultados en la Liga, aumentó la confianza y me fue más fácil adaptarme", ha admitido el ex del Basilea en Przeglad Sportowy, donde asegura que "no creía que la diferencia con LaLiga fuera tan grande".

"Puedes aprender mucho en un equipo como el Sevilla", añade el cancerbero, que no se ve como "una estrella" aquí: "Hay otros como Navas, Banega, Sarabia o André Silva que se merecen ese término".