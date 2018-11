Sevilla F.C. Femenino - RCD Espanyol: Una victoria por necesidad

El Sevilla F.C. recibirá al RCD Espanyol este domingo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Con la zona roja muy próxima, ambos necesitan sumar tres puntos. El encuentro correspondiente a la jornada número nueve de la Liga Iberdrola se disputará a las 12:00h y será arbitrado por Frías Acedo, del Comité de Árbitros de Aragón. En esta ocasión, podrá seguirse a través de la radio del club nervionense y no será televisado. La entrada, como viene siendo habitual, será libre para quien quiera ir a disfrutar del duelo.

Un inicio irregular

Tanto Sevilla como Espanyol han tenido un inicio irregular de temporada. En el caso de las catalanas comenzaron ganando, mientras que las de Paco García y Sergio Jiménez iniciaron con derrota la campaña. A partir de ahí se alternaron derrotas y escasas victorias para ambos, con la diferencia de que el conjunto dirigido por Bacardit pudo tener un empate ante el Granadilla en la jornada seis. Curiosamente, esa misma jornada se la perdió el Sevilla F.C., que vio aplazado su encuentro ante el Valencia debido al mal tiempo (partido aún a recuperar). Lo evidente es que ambos conjuntos han tenido, en los últimos duelos, un bajón anímico.



Sin ir más lejos, ambos perdieron en la jornada número ocho. El RCD Espanyol cayó en casa por la mínima (1-2) ante un siempre complicado Athletic Club de Bilbao. Nekane adelantó a las leonas en el 10' de partido. Pese a que las locales lograron empatar antes del descanso ( Llompart, 29') y mantuvieron el 1-1 en el luminoso durante gran parte del partido, en el 74' Erika Vázquez convirtió el definitivo 1-2.



El 1-2 hizo que Bacardit intentara hacer más intenso su juego ofensivo. No obstante, ni siquiera dar entrada a la ex atacante bética, Paula Moreno (77'), hizo cambiar el guion. La Ciudad Deportiva Dani Jarque fue testigo de cómo las suyas volvían a caer derrotadas con el peligro del descenso al acecho.



El conjunto sevillista, por su parte, cayó en un partido que comenzó ganando. Raquel Pinel anotó el primer tanto del encuentro tras varios intentos sevillistas (33'). La primera mitad concluyó con un 0-1 ilusionante para las hispalenses, quienes jugaban por primera vez en el Heliodoro. Sin embargo, las canarias lograron imponer su juego en la segunda mitad, armando una dura remontada para las jugadoras nervionenses. En el 48' Estella puso el empate en el luminoso.



cualquier cosa podía suceder. Para desdicha sevillista, en el 92' Lázaro, quien saltó al terreno de juego como suplente en el 69', logró el 1-2. Desde ese momento, el partido comenzó una dinámica de vértigo. Uno y otro equipo trataron de hacer gol y daba la sensación de que. Para desdicha sevillista, en el 92', quien saltó al terreno de juego como suplente en el 69', logró el 1-2.

Una nueva oportunidad

antecedentes inmediatos entre Sevilla F.C. y RCD Espanyol están lejos de ser favorables para las de Paco García y Sergio Jiménez. El encuentro en el que las nervionenses partían como locales en el anterior curso (en la jornada 2), sufrieron una derrota por 1-3. En la vuelta, volvieron a perder, en esta ocasión por 1-0. A las nervionenses se les presenta, por tanto, una buena oportunidad. No solo para revertir la dinámica irregular que está caracterizando este arranque de temporada, sino para lograr superar a las de Joan Bacardit. Losinmediatos entre Sevilla F.C. y RCD Espanyol estány Sergio Jiménez. El encuentro en el que las nervionenses partían como locales en el anterior curso (en la jornada 2), sufrieron unaEn la vuelta, volvieron a perder, en esta ocasión por 1-0. A las nervionenses se les presenta, por tanto,. No solo para revertir la dinámica irregular que está caracterizando este arranque de temporada, sino para lograr

"El Espanyol es un gran equipo"

La centrocampista sevillista, Nagore Calderón, prestó declaraciones para los medios del club hispalense. En ellas mostró su respeto al próximo rival: "El RCD Espanyol es un gran equipo. Tiene buenas jugadoras que llevan mucho tiempo en Primera división también y gente joven que está entrando. Creo que han encontrado el equilibrio para poder competir".



Es consciente de la situación que atraviesa el conjunto catalán, una similar a la de las sevillistas, por ello, Nagore Calderón comentó que el RCD Espanyol "va a pelear por lo mismo" que el Sevilla FC. Por tanto, sacarle los tres puntos es " más importante" que lograrlos ante "Atlético de Madrid o FC Barcelona".



se mostró positiva: "Cuando no ganas tienes aún más ganas de jugar y de revertir la situación cuanto antes. Cuanto antes volvamos a entrar en esta senda de puntuar, si es de tres en tres muchísimo mejor, antes saldremos de este pequeño bache de resultados que estamos teniendo. El equipo tiene muchas ganas, ya llevamos diez o doce días sin competir y se nos hace largo". Finalmente, 'Nago' se mostró consciente de lo negativa que está siendo la situación para las suyas, pero: "Cuando no ganas tienes aún más ganas de jugar y de revertir la situación cuanto antes. Cuanto antes volvamos a entrar en esta senda de puntuar, si es de tres en tres muchísimo mejor, antes saldremos de este pequeño bache de resultados que estamos teniendo., ya llevamos diez o doce días sin competir y se nos hace largo".

"No vale con jugar bien"

Joan Bacardit fue muy rotundo en sus declaraciones previas al duelo de este fin de semana ante el conjunto nervionense: "Esta semana no nos vale con jugar bien o hacer bien las cosas. Esta semana tenemos que ir a Sevilla y ganar: debemos llevarnos los tres puntos".



Sin embargo, reconoció que no solo hay que ganar, sino que hay que "crear una identidad". El juego es muy importante para el técnico espanyolista, quien considera que es algo que está "consiguiendo". Pese a esto, sabe "que el fútbol son resultados" y que estos " mandan por encima de todo".



se ha reforzado con dos o tres jugadoras. Pienso que será muy similar al equipo de la temporada pasada". Además concluyó su intervención comentando que el RCD Espanyol "lleva una buena dinámica" y que tiene que mantener esa "manera de jugar y la misma personalidad para ir a Sevilla y volver con los tres puntos". Considera que su próximo rival "es un equipo que mantiene el mismo bloque y quecon dos o tres jugadoras. Pienso que será muy similar al equipo de la temporada pasada". Además concluyó su intervención comentando que el RCD Espanyol "lleva una buena dinámica" y que tiene que mantener esa "manera de jugar y la misma personalidad para ir a Sevilla y volver con los tres puntos".

Novedades

Pese a que aún no se han hecho públicas las convocatorias, el RCD Espnayol cuenta con una baja sensible: Berta Pujadas. La espanyolista no logra recuperarse de la pubalgia y, pese a que completó un entrenamiento con las suyas, Bacardit no quiere "forzar más", ya que al día siguiente se levantó con mucho dolor.



En el Sevilla, Pancha Lara y Karen Araya ya regresaron de jugar con la selección de Chile, y parece que Paco García podrá contar con ellas. En esta ocasión, es muy posible que Maca Portales vuelva a aparecer en la lista de convocadas.