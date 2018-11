Simon Kjaer: "Nunca he estado mejor que ahora"

Ya recuperado de las molestias en el isquiotibial izquierdo que le han hecho perderse los cuatro últimos partidos con el Sevilla, Simon Kjaer no ha acudido en este parón con la selección de Dinamarca para los partidos ante Gales e Irlanda de la Liga de Naciones, algo que lamentan en su país.

"Simon ha tenido un fantástico 2018, tanto con nosotros como con el Sevilla. Ha crecido de forma excelente y es el líder con su presencia. Esa presencia es quizás la más difícil de reemplazar", ha declarado al respecto su seleccionador, Age Hareide, consciente de que, sin el sevillista, el combinado nórdico pierde solidez defensiva, después de dejar la meta a cero en 9 de sus 11 partidos este año, más que ninguna otra selección.

El protagonista, mientras tanto, refrenda las palabras de Hareide y admite que, después de que en sus inicios como nervionense dejara muchas dudas, se encuentra en un gran momento, quizás el mejor de su carrera. "Está siendo una gran temporada para mí. No podría estar más contento, pese a estas últimas semanas lesionado. Creo que he continuado con la forma que tenía en el Mundial, y probablemente nunca he estado mejor", explicó en declaraciones a 'Nordicbet', donde incidió en el "fantástico" 2018 que está viviendo. "La pasada campaña, en la Liga de Campeones, eliminamos al Manchester United y alcanzamos un lugar histórico para el club en los cuartos de final, donde también pudimos ganar al Bayern, y en la Liga también hubo momentos importantes, como la victoria ante el Real Madrid. Es agradable sentir que estoy mostrando mi mejor nivel en un club que se encuentra entre los mejores de Europa, como muestran sus resultados", añadió el central, que, en términos estadísticos, es el quinto con más bloqueos por partido de las cinco principales Ligas de Europa, con una media de 1,5 por encuentro.

Pero Kjaer no se detiene en lo realizado y mira al futuro con ambición. En este sentido, no esconde que el gran objetivo nervionense es volver a la Champions. "Sentimos que pertenecemos a ese torneo, y nuestro reto es estar entre los cuatro primeros de LaLiga, porque es un gran puesto en la competición más fuerte del mundo y porque da billete para la Liga de Campeones". En esa carrera, el defensor puso de relieve el gran valor de los tres puntos obtenidos en la última jornada, que tuvo que ver desde la barrera por las molestias que ya ha superado. "Nuestra victoria sobre el Espanyol, justo antes del parón, fue increíblemente importante, porque era un partido decisivo en la Liga y porque nos dio paz, felicidad y optimismo durante los 14 días que siguen sin partidos y, por lo tanto, una buena base para seguir trabajando", destacó el zaguero, que elogió el gran papel de sus compañeros en el duelo ante los 'pericos': "Con mi lesión, vi el partido desde la grada y, aunque me sorprendió gratamente lo bien que jugó el Espanyol, tuvimos más oportunidades, por lo que merecimos ganar, pese a que la victoria llegó al final".