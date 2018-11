Kepa: "El proyecto de LaLiga Genuine es apasionante"

El exjugador del Sevilla FC, Kepa Blanco, habla con Estadio Deportivo de la ilusionante iniciativa que están llevando a cabo tanto el club hispalense como LaLiga junto a otros muchos equipos de Primera y Segunda división, LaLiga Genuine.

Actual entrenador del Sevilla FC en este ámbito, está viviendo una experiencia muy especial al frente del equipo y agradece al conjunto de Nervión su apuesta por este proyecto: "El club se ha volcado con esta iniciativa, y es de admirar. Ya no es solo la experiencia vivida el otro día en el Sánchez-Pizjuán o la posibilidad de entrenar en la ciudad deportiva del club... Son muchas las iniciativas en las que tanto el presidente, José Castro, como cualquier empleado del club están aportando su granito de arena para que estos chavales salgan adelante y se sientan partícipes del Sevilla. Para ellos es una verdadera alegría que un club de esta envergadura se muestre tan cercano a ellos". "En esta segunda temporada de LaLiga Genuine somos muchos los equipos que nos hemos sumado. Gracias a la Fundación LaLiga, hemos pasado de 18 a 30 equipos, y estoy seguro de que esto irá creciendo y que el año que viene acabarán por sumarse el resto de equipos profesionales. Es una manera de hacerle saber a estos chavales que son exactamente igual que el resto y demostrarle a la sociedad que son como cualquier otro, que pueden realizar cualquier cosa que se propongan y sacar adelante lo que sea. Los valores que transmite el fútbol también ayudan a todo esto", apunta Kepa.

Con respecto a la vivencia experimentada el pasado domingo en el partido liguero ante el Espanyol, en el cual tanto el Sevilla como el club catalán realizaron un bonito pasillo mientras los integrantes del equipo del Sevilla FC Genuine desfilaban por el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán y escuchaban sus nombres por megafonía, Kepa desgrana las sensaciones de sus chavales en ese momento. "En general, fue un día muy emotivo. Poder tener a los jugadores del primer equipo del Sevilla tan cerca y poder saludarlos; para ellos fue muy emocionante. Durante la semana, preferimos no comentarlo mucho porque sabíamos de la gran expectación y de los nervios que había porque llegara el momento, pero cuando llegó el día, lo disfrutaron de verdad. Vieron el partido, pudieron compartir la experiencia con sus familiares, etc... Fue algo muy especial para todos", comenta.

De vuelta en el Sevilla FC

En el plano personal, Kepa vive la experiencia de la forma más positiva, ya que es una oportunidad diferente con un valor social incalculable: "En este aspecto, para mí es la primera experiencia. Es cierto que he vivido otras en los banquillos, ya sean en el fútbol base o en regional, pero esto no tiene nada que ver. Es algo novedoso, que afronto con muchísima ilusión y que me hace valorar otras muchas cosas. Les ves las caras, cuando vamos a entrenar, cuando vamos a jugar, y tienen una ilusión que verdaderamente se contagia. Yo lo que intento es hacerles disfrutar del fútbol y transmitirles mis experiencias y conocimientos como exjugador, pero en muchas ocasiones es más bien ellos los que me aportan a mí". En cuanto a su carrera en los banquillos, el marbellí vive el día a día y no ve más allá de su actual etapa al frente del Sevilla Genuine, ya que sus aspiraciones "ahora mismo no son muy altas". "Cuando llegué al club, hablé con Agustín López, coordinador de la cantera, y me ofreció este puesto. Estoy contento y espero seguir aportando y contagiando a los chicos de mi pasión por el fútbol", añadió.

Así ve al equipo de Machín

Sobre el equipo de Pablo Machín, al que le alaba su gran gestión de la plantilla y su talante a la hora de hablar ante el sevillismo, resalta que "lo que más" destaca del soriano "es que se le ve un entrenador sensato, coherente y sin muchos alardes". "Se centra en sacar el máximo de sus jugadores y eso provoca lo que estamos viendo, tener un equipo enchufado. Tiene mucho mérito, porque ha conseguido tener ya a todo el sevillismo contento, viniendo del verano del que venimos, en el que había muchas dudas", apostilla Kepa. En comparación a su Sevilla, con el que conquistó la UEFA 2007 y peleó hasta el final la liga 06/07 contra el Barcelona y el Real Madrid, Kepa ve que el conjunto hispalense "está ahora mismo en una muy buena situación. Segundos en la clasificación, marcando muchos goles, siendo ambiciosos... pero como nosotros, hay que ser cautos. El objetivo es seguir en esta línea y mantener el nivel para llegar con esperanzas y posibilidades al final, a los meses donde se decide todo".

"Futbolísticamente el Sevilla de Juande era diferente, más por arreones, éste está tácticamente más trabajado, con un sistema de incorporaciones de segunda línea más vertical. Diferencias en lo táctico y a la hora de interpretar el fútbol que se conjugan con similitudes a la hora de hablar de las aspiraciones y pretensiones del vestuario. Se está volviendo a dar una combinación de futbolistas ya asentados, más experimentados, que siguen con hambre de títulos, con jóvenes con muchas ganas de demostrar y comerse el mundo", concluyó el exfutbolista.