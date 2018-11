Radiografía de la mejoría bajo palos

El sevillista Sergio Rico, cedido en el Fulham hasta final de temporada, ha vuelto a la actualidad en los últimos días tras haberse hecho con la titularidad bajo palos en los tres últimos partidos (comenzó como tercer arquero) y haber sido designado por su afición 'Man of the match' (hombre del partido) en los dos últimos. Un rendimiento que ha vuelto a poner en valor al internacional español ante una afición sevillista que ha discutido su valía desde su debut y que, pese a ello, no tiene duda de que el Sevilla FC ha salido ganando con el cambio bajo palos, arribando el pasado verano un Tomas Vaclik que brilla con luz propia por encima del resto de guardametas de Primera división.

Una radiografía de la mejoría en la portería que se argumenta por sí sola, siendo el internacional checo, sin ir más lejos, el arquero de LaLiga que más balones atrapa, con un total de ocho, frente a los siete de Bono, segundo. El hecho no es baladí, duplicando el sevillista los registros del tercer clasificado, Pacheco (4), que detiene un total de 45 balones, sólo dos más que un Vaclik que es cuarto en paradas totales, con 43. Oier (58) y Bono (56) son los otros dos que mejoran los registros del blanquirrojo.

También resalta Vaclik desde los once metros, siendo uno de los cuatro porteros de LaLiga que ha parado un penalti (de tres lanzamientos que ha recibido). Masip, Soria y Neto son los otros tres, mientras que Bono, arquero de Primera al que más penaltis le han tirado (cuatro), no ha detenido ninguno.

Vaclik, que no acostumbra a prodigarse fuera del área, es el séptimo portero de LaLiga en una faceta que lidera el exsevillista David Soria (sobre el que el Sevilla tiene una opción de recompra), habiendo salido con éxito en siete de ocho, frente a las tres de Vaclik (todas las que ha salido). Hasta la fecha, el arquero sevillista es también el que más pases de gol ha interceptado en este primer tercio de LaLiga, con un total de tres, siendo el tercero en lo que a centros se refiere y el cuarto en despejes de puños (Soria es también primero en esto). Es decir, una claro diagnóstico de que el cambio en la portería sevillista ha resultado muy positivo, como también demuestran las sensaciones. En su país, Vaclik elude el cartel de estrella nervionense ("¿Yo una estrella del Sevilla? Están Navas, Banega, Sarabia o André Silva"), pero el checo va camino de convertirse en un referente bajo palos en Nervión si sigue mostrando el mismo nivel que en este primer tercio.