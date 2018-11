Conocer la Liga, preferencia no excluyente para la zaga

Al margen del recelo que genera a Caparrós el mercado de invierno, el director de fútbol y de su equipo trabaja para rastraer el mercado en busca de opciones interesantes para reforzar la posiciones de la plantilla con mayor déficit. De sobra es sabido que las prioridades son potenciar la zaga con otro central y la delantera con la llegada de un futbolista para dotar de amplitud la vanguardia ante las dudas ofrecidas por Promes, obligado a jugar fuera de su posición, y de Muriel, con opciones de salir en invierno.

En el primer apartado, el de la retaguardia, la dirección deportiva ha establecido unas preferencias para filtrar la búsqueda, aunque no excluyen completamente vías que no se ajusten a estas condiciones pero que supongan una oportunidad. De este modo, las directrices para encontrar al central deseado parten de que no necesite tiempo de adaptación y que pueda competir desde su llegada como uno más. Para ello, según ha podido saber ESTADIO, se persigue el perfil de un futbolista con experiencia en la Liga española para evitar un periodo de aclimatación para el que no hay tiempo en Nervión ante sus elevadas aspiraciones y la exigencia del calendario. No se precisa nacionalidad española pero sí que acumule minutos en la competición en el pasado, lo que, lógicamente, facilitaría su acoplamiento. Se huye de experimentos pero no necesariamente de la juventud, como refleja el interés mostrado por Fernando Calero, del Valladolid, un valor pujante a un precio asequible aunque tan deseado que ya lo podría haber avanzado con otro equipo español.

También cuadra en este perfil Juanpe del Girona, objeto de deseo de Pablo Machín desde el pasado verano y que, como puede confirmar ED, se mantiene en la agenda nervionense, hasta el punto de que no se descarta el abono de la cláusula de 12 millones si finalmente fuera el futbolista elegido. Pese a su nacionalidad brasileña y militar actualmente en el Inter italiano, otro que cumple el requisito es Joao Miranda, capitán de la 'canarinha' y que aportaría a la zaga tanto veteranía (34 años) y galones como conocimiento del fútbol patrio, ya que militó cuatro temporadas en el Atletíco de Madrid, de 2011 a 2015.

No obstante, la secretaría técnica no se cierra puertas y se limita únicamente a estos parámetros, si no que también está pendiente de otras opciones que puedan presentarse y que, aunque no respondan plenamente al perfil, ofrezcan garantías de rendimiento por su hoja de servicios y su estado de forma actual, para lo que, eso sí, debe de proceder de una liga de primer nivel, como ocurre por ejemplo con Ferrari, del Sassuolo y por el que ya pujaron los hispalenses el pasado verano. Ahora mismo, Caparrós maneja sobre la mesa varios nombres sin perder de vista el mencionado filtro y ya se mueve para cerrar el cerco sobre las primeras opciones.