Javi Varas: "Vaclik ha cerrado un debate que no era bueno para nadie"

A la espera de una oportunidad para volver a la acción, el meta analiza el cambio en la portería del Sevilla con la salida de Sergio Rico, la promoción de Juan Soriano y la llegada de Vaclik...

- Para estar arriba en Liga, está resultando vital la aportación de Tomas Vaclik. Usted sabe mucho de esto...

- Sabía quién era pero no lo había seguido. Es un portero que me transmite mucha tranquilidad, sobrio, nada aparatoso, muy efectivo... Maneja todos los registros de la portería y ha cerrado un debate abierto que no era bueno para nadie, ni para el club ni para los propios futbolistas. Estoy confirmando realmente lo que puede ver cualquier aficionado sevillista...

- Ahora hágame un análisis técnico, de portero a portero.

- Últimamente a los porteros se les pide prácticamente que seamos jugadores de campo, pero yo siempre digo que un portero está para parar y Vaclik para y da puntos. Se ha adaptado muy bien y me consta que ha puesto mucho de su parte para estar aquí. Esas ganas se notan en el césped. Tiene voz de mando, liderazgo. A veces en los porteros sólo se miran tres cosas, si para, si juega bien con los pies y si sale bien por arriba, y al final los porteros son muchas cosas más, no tangibles, que se transmiten, y él las transmite.

- ¿No le sorprende que con las condiciones demostradas aquí todavía siguiera en el Basilea?

- Quizás en su selección estaba tapado por Cech, y muchas veces no se les da bola a estos porteros que están en clubes como el Basilea e internacionalmente no son muy conocidos. Él jugaba en un club que siempre disputaba competición europea y, según mi experiencia, desde el punto de vista profesional y familiar, estaría a gusto allí.

- ¿Cree que el Sevilla debería haber fichado a otro portero o piensa que ya es el momento de Juan Soriano?

- En mi última etapa aquí Juan era juvenil y es un portero en el que se han depositado muchas esperanzas en el club. Ha quemado etapas muy rápido, ha conseguido cosas importantes en escalafones inferiores, es internacional... Tiene unas condiciones buenísimas para ser portero. Es cierto que no tiene experiencia, pero, cuando salimos, ninguno la poseíamos y el momento te tiene que llegar. Esa mezcla de experiencia y juventud va a enriquecer a Juan, porque va a aprender mucho de Vaclik. A mí me paso lo mismo, aprendí mucho de Palop, de todo lo bueno que me pudo aportar por entonces. La del Sevilla es una portería que pesa, dura, pero él lleva desde pequeño en la cantera y sabe que cuando llegue el momento tiene que aprovecharlo. Los buenos jugadores salen una vez solo y él evidentemente deberá demostrarlo.

- ¿Cree que Vaclik podría marcar una época en el Sevilla como lo hizo Palop?

- Es complicado. Andrés es el mejor portero de la historia del Sevilla, por números y por lo que consiguió y dio al club. Vaclik lleva unos meses solo y, aunque va por buen camino, tiene mucho por delante para alcanzar a Palop. Es muy pronto, todavía no ha acabado ni la primera temporada y además no sabemos ni dónde está su techo. Igual nos puede sorprender aún más. Está claro que tiene condiciones y liderazgo, pero a corto plazo es muy difícil llegar a ser como Palop.

- ¿Coincide en que ha devuelto una estabilidad a la portería sevillista que quizás no había desde Palop?

- Sí, como he dicho antes, es una portería que pesa. La hemos cogido canteranos y al final el canterano tiene menor margen de error y eso lo sabemos todos, los que son muy buenos y siguen y los que somos menos buenos y no seguimos. Pesa porque ya no sólo es la responsabilidad como futbolista, si no también como sevillista; aquí eres futbolista 24 horas. Yo he estado fuera de Sevilla, he terminado de entrenar y me he ido a casa a desconectar. Aquí era imposible; ibas a una comida de Navidad y la familia te hablaba de fútbol, ibas al bar y ocurría lo mismo... Una dosis extra de responsabilidad tienes, hay que estar muy preparado para ello. Y la verdad es que no se ha encontrado la estabilidad en ese puesto y ahora parece que llega. Cuando lleguen momentos malos, que llegarán, porque todos los tenemos a lo largo de una temporada, espero que se mantenga la calma con Vaclik, que siga teniendo ese apoyo, porque es mucho más fácil rendir con apoyo que con críticas.

- Como portero canterano, ¿cómo valora la situación convulsa que se ha vivido con Sergio Rico?

- Hace un año e incluso dos que ya se empezaba a dudar mucho de Sergio Rico. Desde la distancia yo pensaba en él, pensaba que tenía que salir, por su bien, por su salud mental, por el desgaste que supone, porque darle la vuelta a la opinión pública es complicado. Yo he trabajado con él mucho tiempo, he hablado con él, y me sorprendió muchísimo el nivel que dio. Sabíamos que albergaba cualidades pero una vez que llegó al primer equipo las potenció enormemente, y pienso que el cambio para él era bueno. Necesitaba salir de esa vorágine, de la que es imposible abstraerse; necesitaba un poco de paz, de serenarse. Es muy joven, le va a venir muy bien la experiencia que está cogiendo fuera, lo que le ayudará a saber manejar este tipo de situaciones de otra manera.

- ¿Se ha enfrentado alguna vez en Nervión a una situación tan delicada como la de Rico?

- Bueno, he tenido mis momentos, pero también merecidos. He tenido mi época buena, muy buena, y luego épocas en las que yo sabía que no había estado bien. Soy consciente de que contamos con menos margen de error, pues me ha pasado que por el mismo fallo se me ha castigado más a mí que a un compañero de fuera, pero también sé que hubo momentos en los que no estuve bien, y que no estuve al nivel que había que dar en el Sevilla. También llegó el momento en el que vi que era mejor salir y desbloquearme la cabeza de todo lo que llevaba.

- ¿Nunca se ha preguntado por qué un canterano debe hacer el doble de méritos?

- Siempre ha sido así. O acaso no se le exigió a Jesús Navas, a Puerta o a Reyes cuando salieron. Ellos estaban a la altura y por eso son futbolistas de ese nivel. Cuando no cumples o no sabes llevar esa situación tienes que salir. No todo el mundo vale para jugar en el Sevilla actual. Es verdad que a veces no entiendes por qué esa reacción contigo y con otro futbolista no, pero bueno, a la larga te das cuenta que esas situaciones te fortalecen y hoy día las vivo de otra manera.

- Y ahora, ¿cómo le trata la gente en su ciudad?

- Pienso que el sevillismo percibió que era honrado, que lo di todo, y lo cierto es que recibo mucho cariño. Es algo que me preocupaba mucho; siempre dije que cuando me fuera de aquí nadie me conocería al volver, y ocurre todo lo contrario. He recibido cariño y respeto por parte de las dos aficiones, y en la calle me animan, me dicen que me queda mucho por delante en mi carrera y lo cierto es que se agradece que se preocupen por ti.