Los mensajes dan "fuerza y coraje" a Gonalons

La mala fortuna se ha cebado con Maxime Gonalons durante su cesión en Nervión, donde esperaba relanzar su carrera tras no responder a la expectativas en la Roma. El galo ha causado buenas sensaciones cada vez que su particular mal fario se lo ha permitido, apuntando tanto antes de la primera lesión como en su reaparición que dispondría de protagonismo a las órdenes de Machín. Sin embargo, dos graves lesiones óseas casi enlazadas van camino de arruinarle esta oportunidad, pues ya no aparecerá hasta febrero.

El medio, que reapareció el domingo 11 de este mes ante el Espanyol después de la rotura sufrida en el derbi contra el Betis, ha vuelto a padecer otra fractura, en esta ocasión en el maleolo tibial izquierdo durante un partidillo con el filial del jueves. El futbolista fue operado con éxito el domingo y estará alejado de los terrenos de juego unos tres meses, lo que supone un golpe duro para el medio. Un trance que lleva mejor gracias a la multitud de mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros, el club y la familia sevillista en general. Ánimos que el francés quiso agradecer a través de sus redes sociales con un tuti en tres idiomas (francés, español e italiano): "Gracias a todos por vuestros mensajes, que me dan fuerza y coraje".