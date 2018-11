Sergi Gómez habla sobre Machín, su fichaje, las lesiones, Nolito...

El central del Sevilla FC Sergi Gómez ha pasado por los micrófonos de la radio oficial del club para hablar de su situación tras los primeros meses en el conjunto hispalense y repasar la actualidad deportiva en general.

El catalán ha sido preguntado sobre la decisión de fichar por un equipo como el Sevilla y su adaptación al sistema de Machín: "Fue complicado para mí. Tenía una situación difícil en el Celta. Me quedaba un año de contrato, hubo un malentendido y nos entrenamos aparte Jony y yo. Contento de que llegara el Sevilla, de que fueran tan claros conmigo. Cuando ya está hecho, hablas con la familia y los amigos y es un momento bueno porque das un paso adelante en tu carrera. Poder defender este escudo con esta gente es para estar orgulloso. Cualquier jugador español o de fuera sabe la historia de este club y la cantidad de jugadores de peso que hay aquí. Me ha sorprendido el buen rollo que hay en el vestuario. Es un grupo maravilloso que facilita el día a día". "Aunque parezcan similares las posiciones de los centrales son distintas. Mi perfil bueno o habitual es el derecho, pero por circunstancias juego en la izquierda y me estoy sintiendo cómodo. En el centro están jugando Carriço, Kjaer o Amadou. He jugado poco ahí, pero también me siento cómodo. El entrenador quiere que el central esté abierto y tenga recorrido, que presione cuando hacemos presión alta, como por ejemplo a equipos que quieren la posesión, a los que hay que apretarles arriba. El míster nos dice que sigamos a los delanteros sin miedo y no les dejemos girar o incluso robar", dijo.

"Definiría a Machín como un entrenador exigente, que constatemente quiere tu mejor versión y eso hace que no te relajes. A cada entrenamiento le da tensión para que cada entrenamiento sirva. Es un staff técnico metódico, que toma muchos datos. No es tan tranquilo como parece. Como entrenador no hay que transmitir nerviosismo, pero querer exigir más a la plantilla es algo positivo."

Con respecto a las aspiraciones que tiene el equipo para la presente temporada, Sergi Gómez tiene claro que seguirán trabajando para llegar a lo más alto posible. "Si queremos seguir ahí arriba hay que seguir peleando como

hasta ahora, sabiendo que habrá partidos difíciles como el del Espanyol. Hay que ser constantes y los resultados llegarán. Espero que sea con títulos. Aunque si me das a elegir, creo que la Europa League es más importante, además es una competición que va ligada a esta camiseta y a este escudo", declaró.

Espera que las lesiones sean algo puntual, en lo que están trabajando también para mejorar y que no afecte a lo largo de todo el año: "Hay un cúmulo de circunstancias que permiten ver estas cifras. Las lesiones son importantes en el fútbol, hemos tenido muchas y no se ha podido rotar mucho. Estoy orgulloso de cómo he trabajado y de evitar esas lesiones y molestias y estar cuantos más partidos disponibles, mejor. Nunca sabemos lo que puede pasar. Si llego el primer día y me lesiono, es otra historia. Se ha dado así. Sé de dónde vengo, de lo que tengo detrás y cuando viene algo tan bonito haces lo posible para que no se escape".

Se le recordó su debut en el fútbol profesional, el cual fue en el estadio donde ahora juega como local, el Ramón Sánchez Pizjuán. "Con 18 años recién cumplidos debuté aquí en la Supercopa. Fue complicado, porque éramos siete debutantes, subimos incluso gente del juvenil. Se recuerda por el debut, pero el resultado no fue el más adecuado. No te vas contento por una derrota, pero está claro que el día que debutas es el día que sueñas desde que entras en la cantera. Estaban Luis Fabiano y Kanouté. Sólo te digo esto. Me tocó marcar a Luisfa. Todo esto te prepara para lo que viene después. Aprender de esos momentos y gestionarlos es lo que te da el talento y disfrutar lo que viene", recordó. Además de alguna que otra anécdota en su etapa en Can Barça: "En el tercer año de juveniles, dejamos la Masía y nos pusieron un piso para compartir con Sergi Roberto, Muniesa e Icardi. Icardi tenía una iguana de tres metros y era la mascota de la casa. Lo poníamos en la bañera y parecía un cocodrilo. Eran muy buenos años".

Asimismo, fue preguntado sobre su nueva vida en Sevilla: "Soy bastante inquieto, me he pateado bastante el centro. Es una ciudad maravillosa y eso se ve en la cantidad de visitantes que hay cada día. El ambiente que hay por las tardes, las terrazas llenas, las ganas de compartir momentos. Vengo de un sitio en el que llueve mucho y eso se nota también en la gente. Por ejemplo la semana del derbi, hay mucha rivalidad. Ya me lo habían contado. Siempre hay alguna 'pullita', pero mientras todo sea de buen rollo, no hay problema. Durante el partido es todo muy intenso. Cada uno defiende su escudo y su gente. Pero eso pasa en el derbi y en cualquier partido, ya sea en casa o fuera".

También habló de sus hobbies, entre los que destaca la magia: "Aburrirme, no me aburro nunca. Me gusta la magia. Hace seis o siete años que empecé. De pequeño me gustaba, un día lo probé y vi el impacto que hacía en el vestuario. Disfruto haciéndolo y viendo la reacción de la gente. Yo soy el primero que me creo el truco, no es tanto hacerlo como el cómo lo haces".

Por último, se le preguntó por su compañero de equipo Nolito, el cual no está pasando por una buena etapa en comparación a los años que compartieron en Vigo. "Todos queremos jugar todo y cuando no lo haces no es fácil. Él se entrena como el que más, pero si por circunstancias no tienes minutos no es fácil. Cuando juegas quieres disfrutar más. Sé el jugador que es, es un grandísimo jugador y tarde o temprano encontrará su nivel", concluyó.