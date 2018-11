"Con Pablo Blanco haces un máster diario". Quien habla es Agustín López, mano derecha de Blanco en la dirección de la cantera del Sevilla con quien ha compartido las últimas 22 temporada en el club. "Es un auténtico maestro y es el buque insignia de la cantera. No es sólo su conocimiento a nivel de empresa, es alguien que se adelantó a su tiempo. Cuando ahora se habla de metodología en canteras muy reconocidas como la del Barcelona o el Villarreal es algo que él ya empezó aquí con pocos medios. Yo lo viví como entrenador y ahora a su lado. Él inoculó ese gen de cantera del Sevilla que es reconocido a nivel regional, nacional e internacional a través de la Youth League. Los que hemos estado a su vera tenemos ese gen", explica el adjunto a la dirección de la cantera, quien relata el buen nombre de Blanco en el fútbol nacional: "Lo ves hablar con directores de otras canteras, entrenadores, medios de comunicación y el conocimiento que tiene es bárbaro".

Uno de los viajes que han vivido juntos fue el nacimiento del Sevilla C. "Fuimos los iniciadores, desde Segunda regional hasta Tercera. Entonces me ofreció hasta ficha de jugador, pero yo como preparador físico y segundo entrenador ya tenía suficiente", cuenta. Otra anécdota habla de la franqueza de Pablo Blanco. "Siempre me valoró como hombre en la sombra. He trabajado con Tejada, Galeote, Pulido, Gómez o con Monchi y Caparrós y cuando me ofrecieron el División de Honor él tenía dudas. Luego me lo dijo, que no esperaba que brillara como primer entrenador, pero que le había sorprendido", subraya. A día de hoy sigue aprendiendo de él. "Es un libro abierto. Hablamos de que hasta bien entrado el siglo XXI nadie había superado sus partidos con la camiseta del Sevilla y ha sido todo un Jesús Navas. Ahora le llega el homenaje en el mejor momento de la historia del club. Estará eternamente presente en mi vida".



Navas, su ojito derecho

A Pablo Blanco se le cae la baba cuando habla de Jesús Navas y el sentimiento es recíproco. "Lo conocí hace tiempo. Para mí llegar al Sevilla fue un momento especial. Mi relación con él es buenísima. Es una grandísima persona. En todo momento nos da consejos y a mí personalmente siempre me ha ayudado", cuenta a ED el palaciego, que reconoce la figura de Blanco. "Hablar de Pablo es hablar del Sevilla. Poder contar con él, sentirse arropado es un lujo para todos nosotros. Siempre está ahí. Logra que te sientas importante y hace que percibas el cariño de la afición. Eso es muy bonito", añade el extremo, que tiene muy cercano a Blanco. "He vivido mucho con él. Ahora cuando viajamos en el avión siempre estamos con las bromas", indica.

Castro valora "su buen ojo"

El presidente Castro es el undécimo presidente con el que ha convivido Pablo Blanco. "Para mí es ejemplo de la casta y el coraje que dice el himno", cuenta un Castro que siente que "Pablo es una persona que transmite fútbol y siempre es un placer poder hablar con él de fútbol, y sobre todo del Sevilla". En su labor de cantera destaca "el buen ojo que tiene para detectar a los buenos jugadores desde pequeños". Su labor es muy valorada en la estructura del club por la apuesta por la cantera. "Es fundamental. Nuestra filosofía es el trabajo y el acierto, pero lógicamente con el corazón. Eso da un plus, el ser sevillista, el ser doliente, es clave también. Siempre que ha habido éxitos, allí estaba él conmigo para vivirlos", dice el presidente, que ve complicado que se vuelva a repetir una figura como la de Pablo Blanco: "Desde luego parece hoy día imposible para un club del tamaño del Sevilla F.C., pero a mí desde luego me encantaría. Y quién sabe si podremos conseguirlo si seguimos creciendo".