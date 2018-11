El 'deadline' de Sarabia, pendiente de una visita

Renovar a Pablo Sarabia sigue siendo la prioridad del director de fútbol del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, quien gustaría dejarla zanjada el próximo mes de diciembre, antes de que el mercado invernal y todo lo que conlleva comience a andar de verdad.

En la planta noble, de hecho, desearían tenerla ya, antes de la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo 10 de diciembre, lo que supondría un golpe de efecto del actual consejo. "Trabajamos y deseamos hacerlo pronto", aseguraban a ED, antes de que lo reconociese Caparrós públicamente, desde el seno de la entidad, donde no acaban de echarle el guante a un Pablo Sarabia que está rindiendo a un nivel altísimo: 13 goles y seis asistencias en 21 partidos oficiales disputados hasta la fecha. O, lo que es lo mismo, el máximo goleador de la plantilla, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Y es que, como ha podido conocer este diario, en Eduardo Dato siguen esperando al representante del atacante, que con contrato en vigor hasta 2020 quiere ser reconocido en base a su rendimiento, pasando a ser uno de los mejor pagados de la plantilla. Algo que el club entiende, pero condicionándolo en base a variables. Habiendo llegado a Nervión a cambio de 400.000 euros, los 18 millones de euros (22 durante los últimos 10 días de mercado) que marca su cláusula de rescisión se antojan un 'caramelito' en el actual mercado, de ahí que Caparrós, también, quiera zanjar el asunto cuanto antes.

La sintonía entre las partes va en aumento, pero los contactos se demoran y el esfuerzo del club por renovar al ex del Getafe no acaba de materializarse, siendo la intención de la dirección deportiva sevillista la de poder blindar a un jugador que el pasado verano contó con una importante oferta económica de la Real Sociedad y al que no dejan de ofrecerle suculentos contratos que, sin embargo, no lo son tanto en lo deportivo. El 'deadline' se antoja próximo, muy "pronto". Apuntan a diciembre.