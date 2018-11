Emery: "No sé interpretar lo que me quiere el sevillismo"

Desde que se fue del Sevilla con destino al PSG, Unai Emery no ha vuelto al Sánchez-Pizjuán como entrenador rival, por lo que no sabe cómo sería recibido por la que fue su afición. El técnico vasco, que permaneció tres temporadas y media en el club rojiblanco, en las que ganó tres títulos de forma consecutiva de la Liga Europa de la UEFA y batió varios récords, como ser el entrenador con más victorias de la historia del Sevilla, piensa que al marcharse del Sánchez Pizjuán, los sentimientos hacia él podrían haber cambiado: "No sé interpretar lo que me quieren". Así, asegura que "cuando te vas de los sitios, la gente no lo acepta bien", pero aún así, cree que la afición lo aplaudiría: "Siempre me dicen que me quieren mucho ahí dentro". Ante ello, hizo una comparativa: "Es como cuando te deja la novia. Te dice: 'Eres muy bueno'. Sí, pero te deja. Pasas a ser el perjudicado, y eso le pasa al hincha". Por eso, Emery piensa que "es mejor irse de los sitios que no que te echen". Asimismo, el actual técnico del Arsenal, ha asegurado que solo busca el respeto, y si encima le quieren, mejor: "Eso lo conseguí en todos los clubes".

En una entrevista con Marca, el técnico ha hablado de otros asuntos, como el estilo de Simeone. "Algún día tendrá que salir, y podrá entrenar donde quiera. Por su personalidad, eso sí, lo veo más en Italia que en la Premier", señala un Emery que recuerda una derrota ante el Atlético: "Perdimos 4-0 porque, aunque quieras tener el balón, te presionan tan bien y arriba que te aprietan como animales y te comen".

El exnervionense también habla de su relación con Neymar, con quien tuvo algún conflicto en París: "Tienes que saber cuándo hablas con la persona y cuándo con el jugador. El último día que me iba de París, tengo la satisfacción de que vino a despedirse con un abrazo, y eso, a nivel humano, lo valoro".